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社會 社會焦點 保障人權

嗜賭夫偷賣車嗆「給錢就離婚」　妻付完80萬慘被丟包

記者黃翊婷／綜合報導

經營早餐店的阿霞（化名）與丈夫結婚20年，對方沉迷賭博，還偷偷將她的車子賣給債主，甚至嗆聲「只要給錢就同意離婚」，她依約交付80萬元，沒想到丈夫拿到錢之後拒絕前往戶政事務所，並於2020年間離家出走，至今音訊全無，不得已她只好直接向法院訴請離婚，最終獲得裁准，才總算結束這段婚姻關係。

▲▼頭痛,崩潰,悲傷。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿霞依約付錢給丈夫，對方卻拿了錢就跑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿霞與丈夫結婚20年，原本感情還算融洽，後來丈夫沉迷賭博，無心工作，早餐店不時有自稱是債主的人找上門，起初她選擇幫忙還債，後來無力負擔，丈夫竟然偷偷將她的車子賣給債主，並放任不知情的她繼續繳車貸。

阿霞表示，家中開銷和子女的生活費用都是她獨力負擔，2019年間丈夫聲稱只要給錢就同意離婚，她也因此交付80萬元，雙方簽下離婚協議書，但丈夫拿到錢之後拒絕前往戶政事務所，並在2020年間突然離家出走，不知所蹤，不得已她只好直接向法院訴請離婚。

面對上述指控，阿霞的丈夫經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

夫妻倆的兒子證稱，爸爸是在凌晨離家的，聽到關門聲的時候，爸爸已經開車離開，「我之前有聽媽媽說，爸爸因為玩賭博遊戲在外欠債」，家中曾以房地和典當汽車抵債，雙親感情不佳，2021年間還有債主跑來討債，爸爸有打電話跟媽媽說欠了很多錢，媽媽沒理會，爸爸就一直狂打電話。

桃園地院法官認為，阿霞的丈夫不但未負擔家用，還積欠賭債，疏於照顧家庭，自2020年無故離家之後，至今未歸，考量到夫妻倆已經形同陌路，可歸責程度也是男方較高，最終裁定准許阿霞的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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