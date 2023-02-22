參選警鐘？郭台銘民調輸賴清德、柯文哲　名嘴曝「這原因」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／ETtoday攝影中心）

記者詹宜庭／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前公布最新總統大選民調，若藍綠白皆投入選戰，在「賴柯郭」三人對戰組合中，副總統賴清德支持度37.0％居冠，民眾黨主席柯文哲24.7％居次，鴻海創辦人郭台銘20.4％居末。對此，資深媒體人黃揚明表示，這份民調是郭台銘參選總統的警鐘，或許昨日主打「缺蛋」議題是想重新調整路線，但能否在4月前回到民調領先群，恐怕是非常艱困的考驗。

黃揚明21日表示，郭台銘自從對國民黨喊話「等一個辦法」，與前立法院長王金平會面後有意爭取重回國民黨參選總統，以及喊出當年退黨因「年輕氣盛」等說法後，在這份2月17至18日進行的民調中，證實了郭董的起手式引發了民意崩盤的海嘯。

根據交叉分析資料指出，20到29歲支持度僅18.8％、30到39歲僅13.8％、40到49歲僅23.8％，黃揚明說，郭台銘在各年齡層都沒領先，都是三人中的最後一名，形同50歲以下族群全面崩盤。

另在政黨傾向交叉分析中，黃揚明透露，郭台銘僅有42.5％國民黨支持者支持，民眾黨支持者更低到25.5％，連中立政黨傾向等族群支持度都敬陪末座，顯見郭尋求回國民黨的起手式，不但讓其人設崩壞，就連國民黨支持者也沒全面埋單。

黃揚明強調，該份民調是郭台銘參選總統的警鐘，或許昨日主打「缺蛋」議題是想重新調整路線，但能否在4月前回到民調領先群，恐怕是非常艱困的考驗。