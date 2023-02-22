台灣人旅日失格一幕！溫泉大媽這舉動嚇到她不敢脫衣　千人熱議

▲台灣人未遵守日本溫泉旅館規定。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者崔子柔／綜合報導

疫情解封後，日本是國人旅遊的首選地點，大量的台灣遊客素質不一，不斷傳出有不當行為的狀況。一名女子日前指出，她撞見一位台灣大媽在溫泉旅館更衣室內滑手機，但館內有用各種語言提醒禁用，「希望大家帶長輩出遊還是要跟長輩說一下當地的規矩」。

該名女子18日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她在岐阜縣一間溫泉旅館的更衣室，看見2名年輕女子在吹頭髮，一旁有一位60多歲的大媽在椅子上玩手機，因為館內都有各國語言提醒禁用相機、手機，所以她對這場景感到非常驚訝。

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▲女子發文抱怨台灣大媽行為。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



原PO以為大媽會在她開始更衣後收起手機，結果她已經脫到剩一件浴衣，大媽仍未停止，她才上前用日文提醒，但大媽只笑笑回應沒有說話，一旁的年輕女子用台灣口音再次提醒，大媽才理解，「最近真的很多台灣人來日本旅行造成日本旅遊品質下降，希望大家帶長輩出遊還是要跟長輩說一下當地的規矩」。

文章曝光後，吸引超過1千6百人按讚，網友紛紛留言表示，「飛機上的台灣大媽也很可怕，把飛機當遊覽車，講話超大聲，覺得超丟臉」、「我媽來日本也是跟阿姨聊很大聲，叫她們小聲一點就被說要這麼痛苦旅遊還不如不要出去玩」、「全世界更衣室都不能拿手機吧，這是水準問題」、「不要說出國，平時週末假日去各大景點商場就知道了」，也有人說，「白目每一國都有啊，有些留言為何不說是個案要扯全台灣人下水呢？照文中描述有三個台灣人不是只有一個耍白目嗎？所以得證正常的台灣人比較多不是？」