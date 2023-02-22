「奇蹟寶寶」找到家了！強震中出生　確定由阿姨領養

記者張靖榕／綜合外電報導



土耳其、敘利亞邊境6日爆發規模7.8極淺強震，敘利亞境內阿勒坡金代里斯鎮（Jindayris）一名女嬰，在倒塌的廢墟底下出生，成為全家7人唯一的倖存者。許多人想領養出生即喪親的女嬰，不過現在已由她的叔叔和阿姨帶回家照顧。





▲敘利亞奇蹟寶寶「Aya」，獲救時已受困超過10小時。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，女嬰母親在崩毀的建築底下產下她，之後就斷氣罹難。女嬰至少受困10個小時，被救出時肚上的臍帶還連著母親，奇蹟出生並且生還的女嬰因此被官方命名為「Aya」（奇蹟之意），更成為新聞關注的焦點，上千人都表示有意願領養，一名科威特的電視主播更表示若法律程序允許，「我準備好收養和照顧她了」。

送往醫院進行治療照護後，女嬰情況良好。經DNA鑑定確認，一名女性就是她的血親阿姨，最後由阿姨和叔叔一起將「奇蹟寶寶」帶回家扶養。

▲血親阿姨與姻親叔叔出面領養奇蹟寶寶。（圖／達志影像／美聯社）

「她是我的其中一個孩子了」，女嬰的姨丈阿爾莎瓦迪（Khalil al-Sawadi）承諾會好好照顧「奇蹟寶寶」，對待她如同對待自己的孩子。「奇蹟寶寶」現在有了新的名字，阿芙拉（Afraa），這是她已故母親的名字。

阿芙拉出生的金代里斯鎮有約50棟建築在這次土、敘強震中被震毀，她家是其中之一。母親在瓦礫堆下產下她後斷氣，她的父親、4個手足和一個阿姨也在災難中罹難。

「這個女嬰的意義重大，因為除了這個寶寶，沒有任何一個家人生還」，阿爾莎瓦迪說阿芙拉還承載了他對他們一家人的回憶。