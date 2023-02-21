確定了！新冠疫苗接種方案曝　未來每年打1劑、高風險族群打2劑

▲指揮中心發言人、疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情逐漸步入尾聲，中央流行疫情指揮中心研擬未來新冠疫苗接種常態化，接種政策也出爐。指揮中心發言人羅一鈞說明，經過專家會議通過，未來一般人每年打一劑，若為高風險族群如長者、慢性病患則每年打兩劑；另今年3、4月將推出「疫苗+1」的加強接種活動，詳細將於本周四說明。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（21）日拜會宜蘭縣政府時表示，現在逐漸邁向完全解封，但疫苗追加劑覆蓋率還是不夠。他也透露，昨天衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過，在2023年建議至少打1劑，會利用3月、4月催打疫苗，意思與流感疫苗集中在10月、11月打一樣，讓疫苗施打常態化。

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羅一鈞今日下午受訪表示，ACIP會議針對新冠疫苗後續方案，初步決議後續方案為：一般人每年接種一劑新冠疫苗，如果是高風險族群（長者、慢性病患者）每年打兩劑，接種兩劑者和前一劑間隔至少6個月。

羅一鈞說，為了再來有比較大的防疫鬆綁，提出3月、4月和地方政府加強動員接種活動「疫苗+1」，屆時不管打過還是沒打過，不管打幾劑，只要「三個月內沒打過的或者沒確診」都可以來接種一劑疫苗。會透過大型接種站設置、造冊通知、到宅服務等方便民眾接種，至於詳細規劃則於周四指揮中心記者會公布。

羅一鈞也提到，目前疫苗庫存足以因應民眾接種。根據指揮中心統計，目前剩餘疫苗量為莫德納單價疫苗12.8萬劑、BNT 246.7萬劑、Novavax 19.9萬劑；雙價次世代疫苗部分，莫德納BA.1有89.8萬劑、莫德納BA.5剩餘155.3萬劑。