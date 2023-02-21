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大陸 大陸焦點 特派現場

中共官員「別跟妳老公睡」偷吃女下屬！　百人群組自爆性愛史

▲▼陸官員在工作群發不雅信息。（圖／翻攝自大皖新聞）

▲陸官員在工作群組發不雅信息。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一張疑似微信群組對話截圖近日在陸網引發關注，截圖中顯示，該群組名叫「示範區安委會成員單位」，聊天內容發布於00點06分，未顯示發布日期，聊天發布者叫郭男，聊天的文字內容發給張女，其中稱，「即使全區知道咱倆開房又怎樣？不是都沒事嗎？我都能擺平。不要跟妳老公發生關係，妳的身體只屬於我。」

據《大皖新聞》報導，近日，從這段訊息可以看出，張女或已婚，她與郭男疑似有不正常男女關係。郭男那句「咱倆聯手全區工程就是咱們的」，更讓很多人驚掉下巴。聊天紀錄顯示郭男還發了一段影片，但目前影片內容並未流出。

該網傳聊天截圖所顯示的示範區是河南省焦作市城鄉一體化示範區。該截圖中還顯示，在郭男發了訊息近40分鐘後，深夜時間，群裡有人邀請另一人加入群聊，根據這兩人的姓名查詢發現，他們都是該示範區區直單位的主要負責人。

疑似網傳聊天截圖中的郭男曾任該示範區城改辦主任。另外，網傳聊天截圖中的張女疑似曾是該示範區城改辦下屬一科室的負責人。

在微信公眾號「文明焦作」上，2020年6月還曾在一個名叫「德耀懷川· 身邊好人」的欄目中宣傳了郭男，其中介紹，2018年他曾在此前工作的單位中「突然眼前一黑，一頭栽在地上」，後被查出患有腦動脈瘤，手術後腦血管中放入了支架。2019年4月調任區城改辦。2020年開年，疫情發生後，那個春節，「他來不及與親人告別，把愛人和5歲的女兒丟在了老家，當即返回了工作崗位。」

2月17日下午，焦作市城鄉一體化示範區城改辦一名工作人員表示，郭男已經調崗，但並未透露具體的去向。

2月21日，焦作市城鄉一體化示範區宣傳部工作人員表示，這個事情正在調查中，並未透露更多情況。

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