　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023台灣國際蘭展」3月4日開放　駐台使節盛讚美不勝收

▲2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台灣國際蘭展將在3月3日上午盛大開幕，3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與，今年預計有10國22位貴賓出席，除與使節們分享台灣蘭花產業技術盛況、宣傳台灣蘭花之美以外，黃偉哲市長更歡迎海內外朋友們，把握展期來台南欣賞令人心醉的美麗蘭花。

▲2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歷年來使節們對展場上爭奇鬥艷的蘭花都讚歎不已！印度台北協會戴國瀾會長(Gourangalal Das)夫婦去年到訪蘭展開幕式時曾表示，在看到這麼多不同種類與色彩的蘭花後，終於了解台灣台南優異的蘭花培育技術，繁盛的蘭花也象徵自由民主遍地開花，更象徵台灣與國際盟友間深厚的友誼連結。

▲2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾分別於疫情前後兩次來參加蘭展開幕式的德國經濟辦事處林百科處長(Axel Limberg)夫婦也分享，非常開心參加文化、創意與農業結合的蘭展，對於總是能欣賞到型態豐富的蘭花而感到驚嘆，也很欣喜能目睹這麼多特殊品種的蘭花。

▲2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

匈牙利羅林代表(Daniel Csaba Lorincz)從婚前就帶著當時的未婚妻、現在的夫人多次參加蘭展，是台灣蘭花的忠實粉絲，而匈牙利也是非常喜歡蘭花的國家，每年都會定期舉辦蘭花展。

▲2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

墨西哥代表托雷斯處長(Martin Torres)曾表示自己與台灣有很深的緣份與淵源，疫情前(2019年)偕夫人受訪時提到，對蘭展滿場的美麗蘭花感到非常的開心、讓人感到心情愉悅，他更表示自己多次到訪台南，非常喜歡台南的風土人情。

▲2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐台使節前來台灣蘭花生物科技園區參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本年度蘭展以「蘭花魔鏡-看見新起點」為主題: 從一隻,500萬年前的蜜蜂揭開蘭花的神秘面紗，透過萬花筒的魔鏡世界，看到蘭花的起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur回到過去，連結未來，帶領人們看見蘭花的前世今生。從3月4日正式對外開放至3月19日止，歡迎各界人士都來台南，欣賞美麗的蘭花花海。

ET快訊
雲豹董事長跳進場鬥毆！　哈孝遠爆氣PO影片
快訊／3800億元普發現金　立院三讀通過
就是她！衝白沙屯「扛轎」　日本美女記者身分曝
快訊／郭台銘痛批蛋價！　開罵民進黨政府
Toyz飲料店「這天免費喝1杯」！　價目表全公開
恐怖影片！　台南騎士被輾3次慘死
快訊／低溫特報擴大！　4縣市「10度以下」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

男深夜駕車抽毒菸遭警盤　查獲200包重550公克毒咖包

2023台灣國際蘭展」3月4日開放　駐台使節盛讚美不勝收

台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊 賊星該敗被住戶發現法網難逃

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮

泰山義學市民活動中心重建動工　侯友宜：打造地方文化特色場域

汐止運動場驚現一排「神秘石柱」！在地人起底：為擋煞　他解答了

福智學苑「新春團拜分享會」　提升心靈共享敬老關懷成果

「諾羅」大爆發！　桃園衛生局籲落實勤洗手注意飲食安全

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

酒駕女追撞賓利+野馬+休旅　「清醒恐要哭了」酒測值曝光

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

男深夜駕車抽毒菸遭警盤　查獲200包重550公克毒咖包

2023台灣國際蘭展」3月4日開放　駐台使節盛讚美不勝收

台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊 賊星該敗被住戶發現法網難逃

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮

泰山義學市民活動中心重建動工　侯友宜：打造地方文化特色場域

汐止運動場驚現一排「神秘石柱」！在地人起底：為擋煞　他解答了

福智學苑「新春團拜分享會」　提升心靈共享敬老關懷成果

「諾羅」大爆發！　桃園衛生局籲落實勤洗手注意飲食安全

近百公斤警察重臀壓頸被告險死　被當負面教材求國賠獲准2萬

好市多1神物「現場沒人買」怕被雷！他一查價格驚喜：5年沒漲價

缺工難徵人！近7成企業調薪留才　創3年新高

台積電有地緣政治壓力？　外媒：是得利者

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

豪放9顆肉圓！超狂「紅糟肉圓比薩」只賣4周　尬米醬、香菜超欠吃

連跑9間超市都缺蛋　游淑慧怒轟：國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋

賓士「下一代豪華入門車型」預吿　採新底盤平台、電動／汽油都有

拜登「突訪基輔」　王毅抵莫斯科！CNN：中國恐提供俄致命援助

手機最耗電不是玩遊戲！國外實測最大吃電怪獸是「相機」

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

地方熱門新聞

汐止運動場一排石柱太神祕！他揭真相了

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

「諾羅」大爆發！　桃園衛生局籲落實勤洗手

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊法網難逃

台南3月1日起轉橙燈減量供水

2023台灣國際蘭展」3月4日開放

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

男深夜駕車抽毒菸查獲200包毒咖包

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

逆溫混合層偏低+濃霧　嘉義市啟動空污應變

黑面二媽遊庄遶境年都去看她

嘉義縣交通違規檢舉項目　「未依規定使用方向燈」第一

為桃園祈福！張善政敬獻土地公米糕龜1328台斤

更多熱門

相關新聞

雙北房價是否慘過香港？網搖頭曝真相

雙北房價是否慘過香港？網搖頭曝真相

近年來台灣房價快速飆漲，有網友好奇提問，「雙北現在的生活壓力是否已慘過香港？」引發其他網友正反意見熱議，但大多數人認為，台灣的情況還是比香港好一點，「香港真的非常慘」、「雙北租金很低，通膨又比他國少」、「你確定嗎？我手上最後一間香港房，樓齡4X年，一坪大概200、300萬，台北那邊有這種房價嗎」。而在數據庫Numbeo公布的全球2023年房價所得比排名中，台灣以20.1倍排在第16名，香港則是44.9倍排行第3名。

戰鬥民族遇台灣行人地獄：開車超凶

戰鬥民族遇台灣行人地獄：開車超凶

傳吳釗燮下周赴美　綠委揭關鍵意義

傳吳釗燮下周赴美　綠委揭關鍵意義

斷交台灣「將是歷史性錯誤」　他喊話別誤判

斷交台灣「將是歷史性錯誤」　他喊話別誤判

用噸來算！土耳其辦事處清點我國捐贈物資　「有台灣就沒有不可能」

用噸來算！土耳其辦事處清點我國捐贈物資　「有台灣就沒有不可能」

關鍵字：

台灣國際蘭展使節美不勝收

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

即／土耳其發生「規模6.4地震」

《全明星》鄭靚歆模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭

證交所宣布　老牌紡織廠將下市

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭網路霸凌亡

製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員3000人

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面