10年男友出軌！小三嗆「拿啥跟我爭」...姊1句話霸氣擊落她

▲姊姊交往10年的男友劈腿，小三不斷打電話傳訊示威。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

太傻眼！一名女網友抱怨，姊姊交往10年的男友劈腿，小三不斷打電話和傳訊息嗆聲，讓她十分抱不平。然而，姊姊看得很開，只是回了一句話，就讓小三氣得咬牙切齒。

「明明劈腿了，還在那包裝自己！」原PO在《匿名公社》APP痛訴，姊姊和男友交往近10年，已經進展到同居，房子是姊姊出錢買的，某天收到小三傳來的嗆聲訊息：「妳男友在我這睡覺，想知道為何妳男朋友不想跟妳睡嗎？」驚覺男友偷吃，暗中觀察後發現，男友常常深夜和小三通電話傳訊息，還經常去開房間，親密互動全被行車紀錄器紀錄下，對質後男友也坦承出軌，但辯稱只是肉體上的關係，求得姊姊的原諒。

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▲行車紀錄器拍到姊姊男友和小三去開房間。（示意圖／翻攝自pixabay）

讓人傻眼的是，小三開始疲勞轟炸，每天狂傳照片和訊息，到了今年2月，姊姊再也忍受不了，要求男友搬走，結果男友馬上搬去和小三住，小三還打電話示威：「妳是拿什麼跟我爭？」姊姊只是冷回：「我不要的東西，妳喜歡收垃圾，就送妳，拜託你們一定要天長地久」，結果惹怒小三，對方開始爆粗口狂罵。

因為這件事，姊姊之後再也不接陌生電話，也希望家人不用替她打抱不平。只是原PO仍氣不過，不解小三為何如此囂張，「搶別人的男朋友，還說沒結婚都有選擇的自由，原來沒結婚就可以無上限的劈腿」。

貼文一出立刻引發熱議，網友們幾乎一面倒地盛讚原PO姊姊，「妳姊其實很勇敢又有智慧」、「姊姊很聰明，也很果斷，知道垃圾不要堆積，快丟棄！」還有網友表示，「我其實一直不太懂，為什麼現在當小三都很囂張，一點廉恥都沒有」、「就是有綠茶女專喜歡收人家不要的垃圾」。

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