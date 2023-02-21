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前理事何戎：自己被不見！　問宋逸民「這些人怎來的」

▲▼宋逸民再次回應阿BEN，並公開多張勞報單。（圖／藝起發光提供）

▲藝人宋逸民和阿Ben隔空交戰。（圖／藝起發光提供）

記者陳俊宏／綜合報導

阿Ben（白吉勝）指控宋逸民的「藝起發光」教會涉嫌逃漏稅，讓對方隨即發聲明回應，雙方持續隔空交戰。「藝起發光」第3屆理事的何戎，被問到相關看法時，他表示，自己在第4屆理監事名單「被不見了」，宋逸民應該講清楚第4屆理監事「這些人是怎麼來的」。

對於「藝起發光」爭議，何戎20日出席活動時提到，應該分成三個部分來說，第一是稅務問題，是否有逃漏稅，現在有交給國稅局了，當然還不知道最後結果，但至少走正式和可解決的管道。

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何戎指出，第二，「協會轉教會」這件事還沒說明，他是第三屆協會理事，可是第四屆「就不是、被不見了」，如果按照一般社團法人運作，改選或換下一屆，按照正常程序，應是第三屆理監事開完會，選下一屆理監事，可是他們沒開到會，這就牽扯到，如果第四屆理監事沒經過第三屆理監事共同開會選出，「那這些人是怎麼來的，可能也要說明清楚。」

▼何戎認為，宋逸民應該講清楚「藝起發光」第4屆理監事人選。（圖／翻攝何戎臉書）

何戎。（圖／翻攝何戎臉書）

何戎說，第三，宋逸民對當事人小甜甜，有沒有私下或公開表達，「對於妳造成的不舒服難過，我覺得很抱歉。」

至於前教友的王瑞玲形容「藝起發光」像是直銷，何戎認為，每個教會其實都有不同運作的規則和方式，不是一個教會就是統一一套，這就是每個教會有不同特色；阿Ben和小可算初次接觸教會信仰的人，他們當時進到「藝起發光」，就覺得教會應該是這樣，後來他們離開後，才發現其他教會有不同做法、原來的教會帶法是有問題的，「他們提出質疑，我是可理解的。」

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