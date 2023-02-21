王浩宇稱解決「行人地獄」靠公德心　鄭文燦做560公里人行道被罵

▲王浩宇認為解決「行人地獄」靠公德心。圖為高雄50幼童「拉繩隔出人行道」自保。（圖／翻攝臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台灣交通對行人的不友善，已經被國際媒體CNN認證為「行人地獄」。前桃園市議員王浩宇則表示，要解決行人地獄問題，還是要靠每個人的公德心，前桃園市長鄭文燦在任內做了560公里的人行道，反而常常被罵、被反對，擔心

門口無法停車。

王浩宇在臉書上發文表示，解決台灣交通問題，第一個是要做基礎交通建設，過去的政府在都市規劃根本沒有大眾運輸、人行規劃，後面要加難度很高。

王浩宇舉例，鄭文燦擔任桃園市長八年，桃園市人行道長度從427公里成長至987公里，很少被肯定。更多的是被罵、被反對，居民擔心門口無法停車。

王浩宇強調，捷運建設，在都市夾縫中前進也極其困難，事實上是到處被抗議，他被罷免前堅持要做人行道的中北路，店家當時就連署罷免他，結果現在還沒做，「民代不敢得罪人」。

王浩宇接著提到公德心問題，他剛從美國回來時，因為習慣每次停下來禮讓行人，幾乎都會被喇叭按爆，機車也是直接繞過，家長抱怨學校附近違規停車嚴重、孩子很危險，結果自己也是。下課時間違規停車的，99%都是家長。

王浩宇呼籲，「公德心有部分也是要靠自己」，與其說台灣的交通是地獄，不如每個人多做一點，而不是只會抱怨。