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中國證實　24日發表「政治解決」烏克蘭危機立場文件

▲▼2022年3月29日，烏克蘭地面部隊司令Oleksandr Syrskyi上將在烏克蘭基輔北部，視察部隊。（圖／路透）

▲24日將是烏克蘭戰爭爆發1周年。（圖／路透） 

文／中央社

中國外交部發言人汪文斌今天證實，24日烏克蘭戰爭爆發1周年，中方將發表「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，內容將重申中方諸如各國合理安全關切都應獲重視、核戰爭打不得等立場。

中國外交部下午舉行例行記者會。新京報報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。這也是中方首度證實，將發表這項對烏克蘭戰爭立場的文件。

汪文斌表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅日前出席慕尼黑安全會議期間，已經對此作出相關介紹。再過幾天就是「烏克蘭危機」1周年，中方將發表一份「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲中國外交部發言人汪文斌證實，中國在24日將發表「政治解決」烏克蘭危機立場文件。（圖／達志影像／newscom）

他指出，這份文件將重申中國國家主席習近平的主張，包括：各國主權和領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

汪文斌說，中方在文件中將重申核戰爭「打不得也打不贏」；並呼籲保障民用核設施安全，反對攻擊核電廠；還將倡導共同反對使用生化武器。

他提到，形勢越是複雜，越需要採取冷靜務實的態度，戰火越是延宕，越不能放棄爭取和平的努力。中方希望與各方一道繼續致力於和平努力，爭取早日實現和平。

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