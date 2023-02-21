1女4男包民宿喝酒狂歡！她隔天一醒大崩潰　連男友都分手了

▲1女4男宜蘭包民宿徹夜狂歡，女子酒醒後大崩潰。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女子小美（化名）2022年3月與男友及其他3名男性友人到宜蘭旅遊，晚上包下一棟民宿喝酒狂歡，不料喝醉後遭其中1名王姓男子乘機性侵。法官一審認為，雖然王男辯稱當天因喝酒，完全不記得事發經過，但根據其他友人證詞，顯見王男酒後仍意識清楚，故不採信其辯詞，判處王男3年6個月徒刑。

根據判決書指出，小美2022年3月21日與劉姓男友、吳姓、邱姓及王姓友人（共1女4男）前往宜蘭旅遊，晚上包下當地一間民宿在裡面喝酒狂歡，喝到隔日凌晨2時許時，她因為不勝酒力先被男友攙扶回房休息，不料王男卻趁她酒醉意識不清之際，偷偷脫下她的衣物並性侵得逞。

小美22日上午清醒後驚覺身體有異，立刻詢問男友是否曾偷跑進房，聽到男友否認後嚇得立刻報警，進而查出王男竟乘機性侵，氣得她決定提告王男妨害性自主及民事求償。

▲小美主張，她被王男性侵後，開始對異性感到懼怕，並與男友感情生變。（示意圖／免費圖庫pixabay）

刑事部分，王男出庭辯稱，他雖然有與小美發生性行為，但當天他因為大量飲酒，整個人昏昏沉沉的，只記得大家從夜市回到民宿後就開始喝酒，最後印象是去洗澡，期間發生什麼都不記得了。

宜蘭地院法官審理時，認為王男趁小美酒醉意識不清時與其發生性行為，已構成刑法第225條第1項乘機性交罪之要件，加上勘驗其餘友人證詞，發現王男飲酒後，對於曾跟誰聊天、去過哪裡、什麼時候沐浴盥洗、性侵小美後與其他友人的對談情況，均能清楚描述，顯見王男犯案時仍有判斷能力，故不採信其辯詞，依乘機性交罪判處王男3年6月有期徒刑，全案可上訴。

民事部分，小美主張，王男趁她喝醉意識不清，獨自在房間休息之際，偷脫下她的衣物並性侵得逞，導致她身心嚴重受創，開始對異性感到懼怕，甚至因此與男友分手，請求王男賠償70萬元精神慰撫金。桃園地院一審法官審理案情，同樣不採信王男上述辯詞，判處王男必須賠償小美70萬元，全案可上訴。

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