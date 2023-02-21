民進黨天王助拳蔡培慧　蔡英文選前擬親赴南投輔選

▲賴清德每周末均前往南投輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選倒數10天就要投票，由於此役被視為民進黨主席賴清德接掌黨魁首役，以及國民黨主席朱立倫能否延續九合一勝選氣勢的關鍵指標，藍綠均不敢大意。據指出，賴清德自2月初以來每周末均親赴南投，綠營中生代要角包括行政院副院長鄭文燦錄製影片力挺，總統府秘書長林佳龍、內政部長林右昌輔選時間亦在安排當中，總統蔡英文選前也將親赴南投催票，極力拉抬民進黨候選人蔡培慧選情。

▲賴清德每周末均前往南投輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲立委蘇巧慧、何欣純跨縣市為蔡培慧加油打氣。（圖／蔡培慧競選總部提供）

綠營人士表示，近期除了賴清德每個周末都親自前往南投，陪蔡培慧參香拜廟，極力為「南投女兒」催票，全台各縣市黨部主委、年輕議員、跨派系立委們紛紛扮演蔡培慧的「分身」，搶赴南投為蔡培慧催票，黨內中生代要角鄭文燦、林佳龍、林右昌亦規劃至南投輔選，將兵分多路徒步掃街，或者將參與車掃行程，而蔡英文則規劃選舉前夕前往南投輔選，但詳細行程仍在規劃當中。

另在空戰部分，蔡英文、賴清德均為蔡培慧錄製電話語音拜票，民進黨中央黨部及民進黨立法院黨團透過每天上午的記者會，逐一揭發國民黨候選人林明溱各項爭議，除了在去年南投縣長選戰中就不斷被提及的替兒買豪宅、讓兒子當不再編制內的「縣長特助」，近期也盤點政績跳票，還翻出林明溱昔日看診插隊被民眾爆料的影片，引發外界關注。

民進黨內高層日前分析，依照過去立委補選的經驗，投票率超過4成就算很高了，因此，這次補選組織動員非常重要，國民黨對手當了8年南投縣長，地方組織比民進黨強這點是「無庸置疑」，否則不會甘冒大不諱「沒收初選」，提名沒有參與初選民調的林明溱參選立委補選。

該名人士直指，蔡培慧條件很好，但是從政經驗比較短，雖然選情沒有樂觀的條件，仍然要打出一場讓社會、人民眼睛為之一亮的選戰，民進黨還是相當有信心。

輔選人士補充，總體而言，林明溱的選情相對往下降，蔡培慧的選情則是往上升，與兩人的好感度、惡感度成正比。

▲中台灣議員連線相聚南投力挺蔡培慧。（圖／民進黨提供）

▲吳怡農也前往南投為蔡培慧助講。（圖／民進黨提供）