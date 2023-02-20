拉麵店開店前1分鐘FB發文「無法營業」　台北皮諾可等30分鐘氣炸

▲台北一名大頭貼用皮諾可的女網友因店家臨時關門而爆氣。（圖／翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「這不是做生意的態度。」一名臉書使用漫畫《怪醫黑傑克》皮諾可圖片的女網友20日提前開店時間30分鐘，到台北某拉麵店準備用餐，沒想到店家開店前1分鐘才在臉書上發文說無法營業，讓她氣得留言開嗆，吸引大批網友朝聖。

皮諾可20日在拉麵店粉專留言表示，拉麵店上午11時30分開店，她提前30分鐘到場排隊，但店家11時29分才於臉書粉專發文「抱歉今天中午人員不足，無法營業。我們晚上見，謝謝大家請見諒」，讓皮諾可瞬間氣炸，「中午不能開，卻只在11:29在fb留無法營業，為何不能11:00就留，店家11:29才知道不能營業嗎？」

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▲▼拉麵店開店前1分鐘才在臉書粉專發文，讓排隊30分鐘的皮諾可無法接受。（圖／翻攝）



皮諾可表示，店家未現場告知，也沒在門上貼紙條，若消費者沒有上網查資訊，就完全不知道開店資訊，只能在店門前等待，且開店前門口加她就已有5人排隊等待，「Google上也無更正，縱使要結束營業也不該是這樣做事」，並決定直接將店家除名，以後不再消費。

網友看完紛紛留言，「皮諾可，這個直接電死」、「爆氣皮諾可，笑死」、「店家11：29還不知道有個皮諾可在留言區爆氣」、「怪醫黑傑克管一下好嗎」、「皮諾可好可愛喔哈哈哈哈」、「吃不到拉麵的人好可怕」、「野生皮諾可爆氣哈哈」。

▲▼許多網友看到皮諾可爆氣，卻又被圖片可愛的樣子逗笑。（圖／翻攝）



也有人說，「跟朋友約時間，在碰面前5分鐘說有事不能來赴約，正常人都會爆炸了。這個1分鐘前發文說無法營業的案例哪有可能讓人情緒不爆炸？挺皮諾可的立場了」、「雖然我不愛吃拉麵 但是我還沒開店就去排隊這麼期待 才看到這個也會超氣的吧 支持店家才是拉麵廚吧= =可憐哪」、「店家人員管理要多差才能在前1分鐘才知道，今天人員不足」、「挺皮諾可，幫補血^_^就算不是拉麵是其他店家也一樣，前1分鐘才發fb說不營，是我也爆氣」。

據悉，該拉麵店已開業3年半，今年4月即將結束營業。