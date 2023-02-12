網紅赴日挑戰「草莓蛋糕拉麵」！衝擊畫面曝　旅遊達人：什麼邪道

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視網膜赴日挑戰「草莓蛋糕拉麵」！衝擊畫面曝　旅遊達人：什麼邪道？

▲YouTuber視網膜（陳子見）到位於日本大阪的拉麵店「フラン軒」挑戰「草莓蛋糕拉麵」。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

▲YouTuber視網膜（陳子見）到位於日本大阪的拉麵店「フラン軒」挑戰「草莓蛋糕拉麵」。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本大阪的拉麵店「フラン軒」繼上次推出超獵奇的「霜淇淋辣味噌拉麵」後，今年又推出新的限定餐點「草莓蛋糕拉麵」，在一片紅油色澤的湯頭之上，直接放入一塊草莓蛋糕，畫面相當衝擊，推出後瞬間引發熱議。而網紅視網膜日前正在日本旅遊，稍早他也分享實際品嚐這款拉麵的心得，吸引旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧留言「喔喔喔這是什麼邪道」。

YouTuber視網膜（陳子見）12日在臉書PO出到フラン軒用餐畫面，只見眼前一碗鮮紅色湯頭拉麵，除了糖心蛋、叉燒等標準配料，中間竟還直接放上一塊切片的草莓蛋糕，讓他不禁困惑，「要不要再確定一下，草莓蛋糕就這樣丟進拉麵，肉眼看到還是覺得很不可思議。」

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▲YouTuber視網膜（陳子見）到位於日本大阪的拉麵店「フラン軒」挑戰「草莓蛋糕拉麵」。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

視網膜分享，當他把草莓蛋糕混進拉麵時，心中真的百感交集，不過實際品嚐後卻發現「味道居然沒有不好」，還稱「以後什麼大腸麵線還是貢丸湯都加草莓蛋糕，遠比加香菜的味道還好。我覺得這個吃起來不可怕，草莓蛋糕的味道其實不搶戲，反而把拉麵湯頭的味道弄得很…神奇（稱讚意味）。雖然我知道大家看文字是不會被說服的。」

畫面曝光後，隨即吸引各界名人現身留言，炎亞綸回應「不可能！」藝人解婕翎也稱「我真的ㄅ行」，鄭運鵬的知名助理韓璟則留言，「X，真的看到還是很衝擊，我不行」，就連熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧也以粉專「日本自助旅遊中毒者」在留言區驚呼，「喔喔喔這是什麼邪道」。

▲YouTuber視網膜（陳子見）到位於日本大阪的拉麵店「フラン軒」挑戰「草莓蛋糕拉麵」。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

據官方表示，這款甜辣味噌本就有清爽的香氣，搭配上蛋糕恰到好處的鮮奶油以及草莓酸味，中和之下其實變得溫和又潤口，是非常創新的口感，也吸引許多愛吃甜辣口味民眾的關注。

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