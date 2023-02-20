詹長權批指揮官不聽建言「死亡率高」　王必勝4圖表反駁：盡力在做

▲指揮中心表示，台灣新冠致死率是第6低的。（圖／指揮中心提供，下同）※點圖可放大



記者趙于婷／台北報導

台大公衛教授詹長權在臉書直批中央流行疫情指揮中心前任指揮官陳時中和現任指揮官王必勝不聽建言，錯失降低Omicron死亡率的先機。王必勝今也回應，台灣在經濟合作暨發展組織（OCED）40個國家裡，致死率和百萬人死亡數都是第6低的，表現得算不錯。

針對詹長權的質疑，王必勝今也拿出4張圖表，包括致死率和疫苗接種率來說明。他表示，在OECD的40個國家裡，致死率是0.18%，是40個國家裡面第6低的，表現算不錯，百萬人口死亡數也是第6低的。他也直言，隨著疫情逐漸趨緩，防疫後期很多國家沒有再做檢驗，統計數字沒那麼精確，但是台灣還是每天都有統計相關數據。

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▲重點國家死亡率比較。

王必勝也接著回樣「我們做得不錯，總還有進步空間，但我們接受，不過也必須替指揮中心同仁說一下，大家都很努力和盡力的在做事。」

另外，除了確診致死率，王必勝提到，在討論相關死亡數問題，疫苗覆蓋率是一個重點，根據至少接種1劑的統計，台灣在OECD國家是第4高的，算名列前茅，追加劑接種數也是第3高的。他強調，指揮中心都有張上淳、李秉穎和邱南昌等專家率領的團隊，其他專家提供的意見也都很重視，只要是好的建言都會納入參考。

▲▼指揮中心指出，台灣1劑疫苗和追加劑接種數表現都相當不錯。

