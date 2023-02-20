超商2分鐘賣1片「陳耀訓奶酥吐司」回來了！　搶吃最新乳酪花生口味

▲最新陳耀訓厚片吐司超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！繼去年的掀起搶購潮、每2分鐘賣出1片的「厚燒乳酪奶酥」後，有超商再度找來世界麵包冠軍「陳耀訓·麵包埠」合作，推出全新「厚燒乳酪花生」吐司，選用手製厚奶酥搭配吃得到顆粒的花生醬，每一口都超滿足，2月22日起正式開賣，且厚燒乳酪奶酥也同步回歸，2口味肯定都要搶吃一波。

▲厚燒乳酪花生吃得到花生顆粒。

全家去年聯手「陳耀訓·麵包埠」推出厚燒乳酪奶酥，開賣半年時間狂賣12萬片，等於每2分鐘就賣出1片，好口味擁有超高人氣，今年再度合作推出全新「厚燒乳酪花生」口味，同樣是由陳耀訓師傅監製，選用甜而不膩的手製厚奶酥，搭配天然顆粒花生醬、丹麥起司片，大口咬下香氣十足，2月22日起於「全+1商城」開搶，每盒3片入，同步也將再度開賣經典口味厚燒乳酪奶酥，是手製厚奶酥結合牽絲丹麥起司片的罪惡組合，狂粉通通不能放過。

▲OK mart近日也找來「黑糖道」推出最新3款聯名黑糖麵包、2款飲品。

另，OK mart近日也攜手第一黑糖品牌「黑糖道」推出全新聯名黑糖系列麵包、飲品，並以超可愛的「黑胖宇宙」作為主題，一共網羅3款黑糖口味麵包，首推「黑糖肉桂捲」，結合特殊捲類造型麵包並撒上花蓮鳳林有機土肉桂，口感酥軟好吃，而「黑糖墨西哥奶酥麵包」則使用黑糖結合牛奶揉製成的麵團搭配奶酥，香氣十足。

最後的「黑糖桂圓蛋糕」則擁有膨鬆蛋糕體，加上滿滿桂圓果肉，每一口都超滿足；加碼喝2款黑糖飲品，有黑糖醇奶茶及黑糖拿鐵，至3月8日前更可享單杯8折優惠，即日起於全門市開賣。