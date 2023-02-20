　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商2分鐘賣1片「陳耀訓奶酥吐司」回來了！　搶吃最新乳酪花生口味

▲▼全家開賣陳耀訓·麵包埠厚燒乳酪花生。（圖／業者提供）

▲最新陳耀訓厚片吐司超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！繼去年的掀起搶購潮、每2分鐘賣出1片的「厚燒乳酪奶酥」後，有超商再度找來世界麵包冠軍「陳耀訓·麵包埠」合作，推出全新「厚燒乳酪花生」吐司，選用手製厚奶酥搭配吃得到顆粒的花生醬，每一口都超滿足，2月22日起正式開賣，且厚燒乳酪奶酥也同步回歸，2口味肯定都要搶吃一波。

▲▼全家開賣陳耀訓·麵包埠厚燒乳酪花生。（圖／業者提供）

▲厚燒乳酪花生吃得到花生顆粒。

全家去年聯手「陳耀訓·麵包埠」推出厚燒乳酪奶酥，開賣半年時間狂賣12萬片，等於每2分鐘就賣出1片，好口味擁有超高人氣，今年再度合作推出全新「厚燒乳酪花生」口味，同樣是由陳耀訓師傅監製，選用甜而不膩的手製厚奶酥，搭配天然顆粒花生醬、丹麥起司片，大口咬下香氣十足，2月22日起於「全+1商城」開搶，每盒3片入，同步也將再度開賣經典口味厚燒乳酪奶酥，是手製厚奶酥結合牽絲丹麥起司片的罪惡組合，狂粉通通不能放過。

▲▼「OK mart X 黑糖道」最新聯名麵包。（圖／業者提供）

▲OK mart近日也找來「黑糖道」推出最新3款聯名黑糖麵包、2款飲品。

另，OK mart近日也攜手第一黑糖品牌「黑糖道」推出全新聯名黑糖系列麵包、飲品，並以超可愛的「黑胖宇宙」作為主題，一共網羅3款黑糖口味麵包，首推「黑糖肉桂捲」，結合特殊捲類造型麵包並撒上花蓮鳳林有機土肉桂，口感酥軟好吃，而「黑糖墨西哥奶酥麵包」則使用黑糖結合牛奶揉製成的麵團搭配奶酥，香氣十足。

最後的「黑糖桂圓蛋糕」則擁有膨鬆蛋糕體，加上滿滿桂圓果肉，每一口都超滿足；加碼喝2款黑糖飲品，有黑糖醇奶茶及黑糖拿鐵，至3月8日前更可享單杯8折優惠，即日起於全門市開賣。

  【你可能也想看】

►等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限時28天吃　還有香雞大麥克
►8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」爽吃9天
►衝了！　速食店「墨魚甜不辣買1送1」爽吃8天

ET快訊
全聯1夯品588元「降到199元」！　人妻一口氣搬9箱
企業最愛大學生排行！　台大掉出前三名
亞運毀了！國手阿基里斯腱全斷　被要求回國訓釀禍
快訊／星宇太狂了！漲52%衝破50元　奪航空股王
貳樓「看姓名」全桌5折！　只限一天
快訊／T1大亂鬥　8人懲處結果出爐
女星遭逼「不脫就換人」！　絕望長文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商2分鐘賣1片「陳耀訓奶酥吐司」回來了！　搶吃最新乳酪花生口味

連假衝義大世界一秒置身歐洲　228限定優惠折上折、滿額再抽休旅車

終於等到了！超商隱藏版「栗香地瓜」回歸　300間門市限定開賣

限時5天！超商美式「買1送1」爽喝　加碼滿222元現折25元

吃得到肉桂捲、桂圓糕！　超商最新「3款黑糖麵包」來了

35公分存錢筒、大頭按摩搥超Q！　「7款熊抱哥周邊」超商限定搶

連假手機平板不離手　美式賣場「線上隱藏版好物」3C族受惠

賣場、超商、速食今起「口罩解禁」！4情況仍建議佩戴　新規一次看

健身族、OL快看！超商最新「5款健康鮮食」開吃　飯糰、沙拉都有

麥當勞也缺蛋？7商品暫停供應！業者：個別門市銷售超出預期

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

超商2分鐘賣1片「陳耀訓奶酥吐司」回來了！　搶吃最新乳酪花生口味

連假衝義大世界一秒置身歐洲　228限定優惠折上折、滿額再抽休旅車

終於等到了！超商隱藏版「栗香地瓜」回歸　300間門市限定開賣

限時5天！超商美式「買1送1」爽喝　加碼滿222元現折25元

吃得到肉桂捲、桂圓糕！　超商最新「3款黑糖麵包」來了

35公分存錢筒、大頭按摩搥超Q！　「7款熊抱哥周邊」超商限定搶

連假手機平板不離手　美式賣場「線上隱藏版好物」3C族受惠

賣場、超商、速食今起「口罩解禁」！4情況仍建議佩戴　新規一次看

健身族、OL快看！超商最新「5款健康鮮食」開吃　飯糰、沙拉都有

麥當勞也缺蛋？7商品暫停供應！業者：個別門市銷售超出預期

美光回應裁員　「台灣仍是最主要DRAM基地」

快訊／公股高層第2波地震！　台銀總座許志文請辭

小三通復航首例人道救援！台商心臟病入境就醫　21日搭軍機返台

每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

「創作才女」白藝潾6月來台開唱！　全場統一票價「售票日出爐」

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

憲兵中士自主訓練突倒地　未送三總因評估內湖塞車才轉送台大

台積電下跌1元收517　台股上漲71點站上15500

懷抱比熊犬違規闖馬路！警攔查狗嚇一跳　主人「更怕」原因曝

消費熱門新聞

賣場超商、速食今起「口罩解禁」

麥當勞也缺蛋？7商品暫停供應

超商最新「咖啡之花」飲品2杯99元

全台通路最新「超殺優惠」懶人包

限時5天！超商美式「買1送1」爽喝

知名賣場超夯補充維他命C

速食店明起可脫口罩！員工仍佩戴

「7款熊抱哥周邊」超商限定搶

超商「霜淇淋買1送1」連吃2天！

超商大罐麥茶「只要10元」爽喝

超商開賣陳耀訓最新乳酪花生吐司

超商隱藏版「栗香地瓜」回歸

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

超商最新黑糖麵包、飲品來了！

更多熱門

相關新聞

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

菜市場名「雅婷」、「怡君」看過來！台灣美式早午餐連鎖品牌「貳樓Second Floor Cafe」，近年不斷想出新鮮有趣的創意活動回饋給持續支持貳樓的粉絲，繼上次推出雨天穿拖鞋、15天彩蛋優惠後，在一年一度的2月22日「貳樓日」特別規劃當日限定優惠，找到同名同姓一起用餐可享全桌5折優惠，歡迎大家快揪一波衝貳樓點點名。

限時5天！超商美式「買1送1」爽喝

限時5天！超商美式「買1送1」爽喝

超商最新黑糖麵包、飲品來了！

超商最新黑糖麵包、飲品來了！

王品集團送「8000元大禮包」

王品集團送「8000元大禮包」

關鍵字：

美食情報美食雲陳耀訓全家OK mart

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面