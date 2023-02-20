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社會 社會焦點 保障人權

知名球員、藝人遭側錄大量私密片　「漁夫」流出

被害男子受不了誘惑，同意開視訊、全裸打手槍，慘遭側錄。（示意畫面）

▲被害男子受不了誘惑，同意開視訊、全裸打手槍，慘遭側錄。

圖文／鏡週刊

男性不雅片風暴再起！網路論壇最近有人發文，表示握有男藝人、球員、律師打手槍的影片，想與同好分享，有網友接觸後取得影片檔，確認所言不虛。知情人士透露，這些不雅片由一群自稱「漁夫」的人流出，他們利用正妹照片，透過社群軟體與帥哥搭訕，再誘騙對方開視訊、打手槍，一邊側錄，其中一名漁夫曾利用影片威脅二名被害者，上個月才被法院判刑，檢警獲知有新的受害者，正擴大偵辦中。

投訴人A先生表示，TT1069原本是專門提供男同志交友、發文的網站，近年卻成為不雅片的交流平台，這些不雅片由一群自稱「漁夫」的人設下陷阱側錄。A先生與多名漁夫交涉後發現，他們都是個體戶，來自各行各業，包括大學生、上班族、竹科工程師。

這群漁夫利用正妹照片，在社群軟體亂槍打鳥，主動與帥哥搭訕，等獵物上鉤，再設局誘騙對方視訊打手槍。

▼網路上一群「漁夫」利用正妹照與帥哥搭訕，並誘騙對方視訊打手槍。

網路上一群「漁夫」利用正妹照與帥哥搭訕，並誘騙對方視訊打手槍。（讀者提供）

不僅運動員常上鉤，當紅男明星也很容易上當，成為漁夫的目標。A先生告訴本刊：「越紅的名人越好騙，因為他們擔心被狗仔跟監，不能外出約砲，只能透過網愛追求快感，但因為是公眾人物，就算漁夫再怎麼誘騙，他們打手槍時也很少露臉，心態是就算影片流出，只要打死不認就好。」

「甚至有漁夫釣魚多年，騙了很多高中生，根本忘了受害者的身分，直到跟其他漁夫交流，才得知當年的高中生現在已是當紅炸子雞，例如HBL就有多名MVP曾經被騙，UBA也有多名球員受害，就連體育實境節目也有2名藝人曾遭側錄，另外，有現職律師在學時也曾被拍下不雅片。」A先生說。

▼以男同志為主要對象的網路論壇TT1069，近年成為不雅片的交流平台。

以男同志為主要對象的網路論壇TT1069，近年成為不雅片的交流平台。（讀者提供）

A先生告訴本刊，漁夫釣魚行之有年，受害者不計其數，多數人擔心損害個人形象，選擇冷處理，不願報警，這種心態也讓黑心漁夫食髓知味；然而，也有受害者忍無可忍，選擇提告，最後揭發漁夫惡行，順利討回公道。

知情人士B先生說，新北市某高職Y姓前舍監，就是位釣魚多年的漁夫，2020年10月間，他假扮成女生，透過IG與該校球員小帥（化名）聯絡，並以上述手法取得小帥的不雅片。

前年1月，Y男匿名恐嚇小帥，威脅對方提供裸照，否則將散布不雅片給其他同學，小帥不予理會，沒多久便從同學口中得知不雅片外流，令其心生恐懼，只好答應再次視訊，並裸露生殖器供對方觀看。Y男見小帥不敢聲張，更有恃無恐，多次以同樣手法威脅得逞。

▼部分漁夫將自己「蒐集」的不雅片製成縮圖DEMO，方便同好挑選。

部分漁夫將自己「蒐集」的不雅片製成縮圖DEMO，方便同好挑選。（讀者提供）

B先生表示，小帥受訓期間與Y男及其他同學一起睡在宿舍房間，某日，Y男見小帥剛起床，又以假帳號傳訊息威脅他，不知黑手就在身邊的小帥嚇傻，決定報警提告，警方追查後才發現Y男就是黑手。B先生說：「Y男很變態，一邊威脅小帥，一邊若無其事地看小帥恐懼的樣子，享受折磨人的痛快，小帥事後得知真相，幾乎崩潰。」

去年底，小帥在友人陪同下報警，警方循線逮到Y男，校方獲報當天便將他解聘，並通報教育局，台北地方法院上月依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將Y男判刑5個月，要他為惡行付出代價。

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