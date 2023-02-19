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怕醜！明室內口罩解封　醫曝「容貌焦慮」增加：2族群最常見

▲▼戴口罩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師指出，口罩即將解封，臨床容貌焦慮和疫情恐懼而求醫的民眾增加。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

明是室內戴口罩正式鬆綁，但這三年來，戴口罩已經成為日常，即便之前戶外已鬆綁，多數民眾仍選擇戴上。值得注意的是，除了對疫情的恐懼之外，有一部分的人可能會因為「容貌焦慮」而持續戴口罩。對此，醫師指出，臨床統計有5%~10%因解封口罩而有焦慮症狀，包括容貌焦慮和疫情焦慮，而容貌焦慮常見國中生和女生。

針對戴口罩和容貌的關係，前任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以前出席活動曾打趣表示「90%的人戴著口罩是比較英俊瀟灑又漂亮。」看似開玩笑的話，其實是有研究證實的。

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臉書粉專《數感實驗室 Numeracy Lab》在2020年12月曾分享一篇關於「美和口罩的關聯性」的文章，結果證實了口罩促使平均顏值上升的說法，因為一張臉好看與否，很大部分取決於嘴巴附近部位的形狀及比例。

研究人員從資料庫中挑選60張不同種族的臉孔，年齡介於18～40歲，其中男女比例各半，再用PPT將口罩放到他們的臉上，比較戴口罩前後的顏值差異。研究結果發現，原本不好看的臉孔，戴上口罩後顏值平均加分高達42%；至於「普通」臉孔也有高達70%的人戴上口罩後分數上升，加乘效果約為20%。

除了研究證實戴口罩與容貌的關係，臨床上也真的有不少人會為此出現焦慮症狀。精神科醫師楊聰財受訪時表示，整體來說，臨床中有5%~10%會因為解封口罩，有一點焦慮症狀，包括「容貌焦慮」和「疫情恐懼」。

楊聰財說，國中生和女生比較容易有容貌焦慮，國中生主要是剛好這時期「第二性徵」出現，臉上比較容易長痘痘，那當然會覺得戴口罩可以遮起來，加上戴口罩也有好一大段時間，現在突然不用戴了，就會擔心缺點會被看到，缺乏自信，容易焦慮不安。

楊聰財說，除了容貌焦慮者會覺得戴口罩有保護的感覺，社交焦慮者也會，嚴重的話會影響上學和團體活動，學生族群可能會產生「拒學症」，成年人嚴重的話，會有俗稱的「醜陋恐懼症」，總覺得自己的容貌外型不好看，有些會跑去不斷做醫美，但是怎麼弄都不滿意，最後可能會搞到醫美醫生轉介到精神科評估。

在治療上，臨床上會評估焦慮程度、情緒障礙程度，如果情緒障礙厲害或是已經影響到睡眠，醫師會評估開立藥物，心理治療會以輔導為主，因為美的定義很廣泛，會輔導患者怎麼維持健康、睡眠、運動和飲食均衡，甚至學習打扮技巧，建立自己的形象和信心。

至於疫情恐懼，楊聰財則建議，防疫該做的基本動作做好即可，只要適度做好準備，不用過度緊張害怕，保持能睡、能動、能笑和能吃就好，因為「睡不好百病生」，如果有睡不好等焦慮症狀持續一個月以上，或是影響到工作、上學和人際關係，就要考慮就醫。

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