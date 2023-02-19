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麥當勞也缺蛋？7商品暫停供應！業者：個別門市銷售超出預期

▲▼麥當勞早餐。（圖／記者許力方攝）

▲麥當勞也缺蛋？網友抱怨早上9點多去，蛋堡和蛋系列商品全部暫停供應。（資料圖／記者許力方攝）

記者林育綾／台北報導

近來因供應端不足而有缺蛋潮，今（19）日有網友在PTT《批踢踢實業坊》貼出一張麥當勞門市公告，表示早上9點多去就在缺蛋，公告上列出多達7種「蛋系列商品」全部暫停販售。而台灣麥當勞回應，目前雞蛋供貨正常，但「個別餐廳因周末早餐蛋系列產品銷售超出預期，暫時無法供應。」

▲▼麥當勞門市貼出公告，因銷售超過預期，蛋系列商品暫停供應。（圖／翻攝自批踢踢）

▲麥當勞門市貼出公告，因銷售超過預期，蛋系列商品暫停供應。（圖／翻攝自批踢踢）

網友今在批踢踢發文抱怨，今日上午9點多去麥當勞，就看見門市貼出公告提到，因銷售超出預期，多達6種「蛋」系列商品暫停供應，包括吉士蛋堡、火腿蛋堡、豬肉蛋堡、無敵豬肉滿福堡加蛋、豬肉滿福堡加蛋、青蔬滿福堡、滿福堡。他抱怨，9點多就在缺蛋，認為「銷售熱烈只是藉口，市區有那間麥當勞不火熱的？」

其他網友也留言表示，「應該是缺蛋吧」、「最好是銷售超乎預期」；不過也有人說，「應該只有你那家店吧，我現在才在吃蛋堡」、「沒有啊 早上我有吃到麥當勞的蛋 紅心的」。

而麥當勞對此回應，台灣麥當勞目前雞蛋供貨正常，感謝消費者支持；對於個別餐廳因週末早餐蛋系列產品銷售超出預期，暫時無法供應，造成不便，敬請見諒。

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