全聯1夯品588元「降到199元」　人妻一口氣搬9箱！內容物曝掀暴動

▲商品總價值超過1200元。（圖／翻攝自FB／我愛全聯-好物老實説）



記者施怡妏／綜合報導

全聯福利中心是不少家庭主婦採買的首選，一名網友表示，只花了199元，就買到年年搶翻的「全聯小時達福箱」，裡面竟然有市價220元的鵝油辣椒，還有10多樣商品，買到根本賺到。貼文一出，婆媽紛紛暴動，還有人一口氣搬了9箱回家，「真的很划算」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，過年時買了一箱588元的「全聯小時達福箱」，裡面居然有鵝油辣椒、醋、鹽跟聯名購物袋等商品，超級划算，沒想到日前到全聯購物，發現驚喜箱降價了，現在一箱只要199元，「在全聯看到腦波弱又帶走了一箱」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO分享內容物，裡面有烏醋、鵝油辣椒、餅乾、米等10幾項商品，「上次拿到黃色購物袋，這次剛好是不一樣款的藍色，結帳的時候幾乎人手一箱，想買的趕快去附近門市看看還有沒有貨」。

▲人妻狂搬9箱。（圖／翻攝自FB／我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，不少網友大讚，「一次搬4箱，超值」、「原本要588元，之前看399元！今天看到199元，腦波弱敗了一箱」、「跑了兩間才買到，最後一箱」、「比起300元的福袋，實在是太超值了」、「光是鵝油和鹽就值得了」。還有網友一次搬了9箱回家，開心貼出照片，可以看到老公與女兒站在箱子旁，箱子疊起來的高度，比女兒還要高。

另外也有網友透露彩蛋，其實箱子裡的商品暗藏巧思，「大家有發現嗎？柴米油鹽醬醋茶，『柴』魚片、幸福『米』、鵝『油』辣椒、玫瑰『鹽』、花生『醬』、工研『醋』、氣泡『茶』」。