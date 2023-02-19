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金士頓DDR5 RDIMM伺服器記憶體　獲第四代Intel Xeon可擴充處理器驗證

▲▼金士頓DDR5 RDIMM伺服器記憶體　獲第四代Intel Xeon可擴充處理器驗證。（圖／金士頓提供）

▲ 金士頓獲第四代 Intel Xeon 可擴充處理器驗證。（圖／金士頓提供）

記者樓菀玲／台北報導

金士頓宣布其 Server Premier DDR5 4800MT/s RDIMM 伺服器記憶體，已獲得最新第四代 Intel Xeon 可擴充處理器（代號 Sapphire Rapids）驗證。金士頓透過旗下一系列伺服器記憶體與資料中心專用 SSD，全方位因應大數據基礎架構與傳統資料庫針對儲存、管理、以及即時存取大量資料的需求，成為財星 500 大企業不可或缺的 IT 後盾。

據了解，35 年來金士頓一直深受知名伺服器供應商與大型資料中心的信賴，旗下的 Server Premier 伺服器記憶體系列符合產業標準、可應用於白牌伺服器，同時更獲得各家主機板與系統領導品牌驗證，並藉由鎖定的物料清單（BOM），加以確保主要零組件的一致性（包括 DRAM、暫存、PMIC、SPD 集線器、溫度感測器、電路板等）。此外，金士頓的所有伺服器記憶體皆經過百分之百測試、並通過嚴謹的動態預燒流程，以在生產階段有效控制故障率。

金士頓 Server Premier 伺服器記憶體包含以下幾大特色，包含：鎖定物料清單（BOM）、90 天前產品／物料變更通知（PCN）、長達 8 季的產品走期能見度、經伺服器平台驗證、獲得伺服器主機板領導品牌認證、有限終身保固、領先業界的客戶服務與技術支援。

第四代 Xeon 可擴充處理器是 Intel 旗下第一款支援次世代 DDR5 伺服器記憶體的平台，支援 8 條 DDR5 記憶體通道；最高可在每條通道配置 2 組 DIMM、相當於每個 CPU 插槽共可配置 16 組 DIMM。當傳輸達到 4800MT/s時，每組 DDR5 RDIMM 將可達到 38.4GB/s 的最大頻寬，與支援 DDR4 的伺服器相比，以多通道配置進行分組時，效能將可達到顯著提升。

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