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雪隧神龜「速限70開45」！前面超空…國道警開罰：代替月亮處罰你

▲▼行經雪隧時速過低就會被公告車牌號碼。（圖／高公局）

▲雪隧時常出現慢速車，造成壅塞車流不易紓解問題。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣最長的公路隧道「雪山隧道」全長12.9公里，雖縮短台北到宜蘭距離，可一旦有1台慢速車，後方可能就會大塞車。對此，國道公路警察局近日公布一張罰單，只見一輛白色休旅車在限速70公里的路段，僅以每小時45公里的速度行駛，讓國道警看了不禁搖頭「只能代替月亮處罰你了」。畫面一出，引發網友一片叫好。

臉書「國道公路警察局」18日發文表示，「比補班補課更厭世的是，龜速車擋在前面讓你氣pupu，隧道裡就那兩個車道，前面完全沒車，到底為什麼不能跟上車流？後面被你堵到天荒地老。不囉嗦，還是只能代替月亮處罰你了。」

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▲國道公路警察局公布一張烏龜車違規畫面。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局）

▲國道公路警察局公布一張烏龜車違規畫面。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局）

根據罰單畫面，一輛白色休旅車行經國道5號北上21.1公里處時，僅以時速45公里的速度行駛，比起最低速限70公里足足慢了25公里，且前方車道更是整條空蕩蕩，一車堵死其他車輛，讓國道警也不客氣祭出罰單。國道警也提醒「雪隧不當慢速車，北向爬坡多龜速，中午上路慢速多，跟上車流保持安全車距」。

貼文一出，不少網友紛紛大讚「罰的好」、 「水啦！罰單開下去就對了，每次從這種龜速車旁邊經過，87%都在看(滑)手機」、「補班時看到最激勵的貼文了」、「45...要不要騎機車阿」、「每次開都不是車多造成塞車，烏龜車和駕駛人問題大」、「在雪隧開45公里，怎麼不回家睡覺就好了」、「最該抓的就是龜速，會塞車就是這種人」。

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