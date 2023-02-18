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社會 社會焦點 保障人權

淪小玉AI換臉色情片女主角　知名網紅團體正妹成員獲賠100萬

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲「小玉」朱玉宸利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，把多名知名女性換臉成AV女優。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉人豪／新北報導

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿涉嫌利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將高嘉瑜、黃捷等知名女性民代、網紅與直播主的容貌換成AV女優，先前各判刑5年6月與3年8月。民事部分共有21名被害者提告求償，近日新北地方法院判小玉須賠償某知名網紅團體正妹成員100萬。

小玉藉由上網販賣換臉A片獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴，雖然他出庭時「誠摯道歉」，律師卻要受害人自行向國庫申請用朱男被查扣的犯罪所得賠償，惹得黃捷等受害人當庭怒瞪，一審判朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，全案還可上訴。

民事部分，有21名被害者提出求償，2022年12月至今，法院判決朱男、莊男2人須賠償黃捷及1名空姐各100萬元、1名女YouTuber網紅50萬元、女大生模特兒60萬。

判決指出，一名在Youtube頻道訂閱數、FB粉絲人數都接近百萬的知名網紅團體女成員，因為自己的臉遭小玉合成在成人色情影片上，更有諸多不知名網友因此傳送不雅下體照給她，因此請求小玉給付侵害名譽權之非財產上損失100萬元、侵害姓名權及肖像權之財產上損害70萬元、非財產上損害30萬元，共200萬。

新北地院認為，小玉跟助理利用變臉技術將女成員臉部表情合成於成人色情影片上，侵害名譽、肖像、姓名等人格法益，嚴重影響社會上地位、評價，損害其人性尊嚴，使原告受有不堪之精神上痛苦，侵害情節認屬重大，審酌雙方的身分及收入，判決朱男、莊男2人須連帶賠償100萬元。

連同先前的判決，小玉和助理累計至少要賠5名被害人410萬元。

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