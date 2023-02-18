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換護照不再大排長龍！　領務局：取消預審書表後取號「速度變快」

▲▼領務局取消預審書表制度後，民眾排隊取號碼牌時間大幅減少。（圖／外交部提供）

▲領務局取消預審書表制度後，民眾排隊取號碼牌時間大幅減少。（圖／外交部提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

疫情緩和後申辦護照人潮更勝去年，外交部領事事務局及外交部4個辦事處湧入大批民眾排隊申辦護照。為紓緩大量排隊申辦護照人潮，領務局表示，自2月15日起取消原先預審書表後才能取得號碼牌的作法，改採無須預審即可直接抽取號碼牌的新措施，實施3日後已大幅加快申辦民眾領取號碼牌的速度，以往大排長龍的現象已不復見，成效顯著。

領務局17日說明，現場申辦護照民眾如果對書表填寫與申辦規定有疑問，可在領完號碼牌後依據領務局提供的檢查清單核對所攜文件有無符合規定，或可自行到旁邊的諮詢櫃檯詢問。此外，領務局也在現場安排工作人員走動式服務，主動詢問送件民眾是否帶齊應備文件或需要協助，執行以來已大幅紓解排隊抽取號碼牌的人潮。

另外，有關北棟3樓領務大廳人潮擁塞情況，領務局指出，是因為領取號碼牌的民眾自行聚集在大廳等待所致，目前已呼籲領到號碼牌的民眾多加利用設於南、北棟1樓大廳及北棟3樓大廳的等待人數螢幕看板觀看掌握需等候時間，或可利用手機掃描QR Code，連結至領務局官網，隨時查看目前受理號碼，等到號碼到所領號碼的100號以內，再到3樓領務大廳送件，以避免擁擠。

領務局強調，網路預約名額自20日起大幅增加至1500件，開放預約時間也從20個工作天延長至60個工作天，到時完成預約民眾只要在預約時間到領務局報到並抽取號碼牌後依序遞件申請，這項措施應可以進一步紓緩大批排隊人潮。未來領務局也規劃將領照區域自3樓移至1樓，以擴大遞件大廳的空間，提供民眾更寬敞、友善的服務環境。

▲▼領務局取消預審書表制度後，民眾排隊取號碼牌時間大幅減少。（圖／外交部提供）

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