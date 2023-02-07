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社會 社會焦點 保障人權

義大利富商跨海爭女案　台籍空姐被控「準略誘罪」3度不起訴

▲▼詹姓空姐（詹長真）和義大利藍姓前男友（藍大衛）爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲詹姓空姐被義大利富商跨海控告略誘女兒，檢察官3度處分不起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐未婚生下1女，雙方為了爭奪女兒監護權，民事訴訟已經打到憲法法庭，現在尚無結論，藍姓富商另外委託律師控告詹女，涉嫌謊稱女兒護照遺失，申請補發後把女兒從義大利帶回台灣，觸犯準略誘等罪，台北地檢署2度處分不起訴，藍姓富商提起再議，經高檢發回重查，北檢7日第3度處分不起訴詹女。

藍姓富商是在2007年因公務來台時，認識了詹姓空姐進而交往，2人在2014年生下1名女兒，一家三口在台北生活了幾年，富商在2017年底，以祖母病重為由，帶著女兒回到義大利家族團聚，1年後，詹女認為當初富商說好過了聖誕節就回台，卻不守約定，因此在2019年初親自飛抵義大利探視女兒。

據了解，此時雙方關係已經決裂，幾乎都是透過律師在聯繫，詹女想帶女兒回台灣，但富商不提供女兒護照，詹女最後決定向台灣外館申請補發護照，才順利把女兒帶回家，富商為此跨海興訟，並在2022年親自來搶人，富商一度獲法院判準單獨行使親權，並與法院執行官到學校要帶走女兒，但被校方拒絕，富商只能隻身返回義大利。後來憲法法庭裁定侵權交付暫緩執行。

▲▼義大利富商藍大衛來台爭幼女監護權碰壁，離台前發表公開信述說心情。（圖／當事人提供）

▲義大利富商爭監護權碰壁，離台前發表公開信述說心情。（圖／當事人提供）

富商另外提起刑事訴訟，指控詹女謊稱女兒護照遺失，強行法女兒拐走，涉嫌《刑法》準略誘等罪，檢察官調查認為，在民事訴訟確定前，雙方都擁有對孩子的親權，詹女把女兒帶回台灣後，富商仍有管道可保持聯繫，詹女並未剝奪富商行使親權，2020年首度處分不起訴詹女後，富商提起再議，2021年再次不起訴，富商再次再議，這次高檢署發回後，北檢第3度以罪嫌不足等理由，處分不起訴詹女。

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