驚悚影片曝！曳引車右轉撞機車　「彈飛10m撞電線桿」腦漿四溢亡

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮吉安鄉昨(17)日下午1時許，發生曳引車碰撞機車的車禍事故，20歲李姓機車騎士直行時，撞上右轉的曳引車車頭，當場噴飛約10公尺，撞到電線桿重創身亡。

▲直行機車(紅圈處)撞上正在右轉的曳引車。（圖／翻攝畫面／民眾提供）

警方指出，李男騎車行經南濱路1段與華中路口時，與45歲林姓男子駕駛的右轉曳引車發生碰撞，李男擦撞曳引車車頭後往前噴飛，撞上對面路口的電線桿後再次彈飛倒地，安全帽也因衝擊力道過大掉落，救護車抵達後查看李男頭部受重創，當場死亡。

警方表示，雙方都是花蓮人，林男經過酒測後無酒精反應，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲▼機車毀損嚴重，騎士的安全帽也因撞擊力道過大噴飛。（圖／翻攝畫面／民眾提供）

吉安警分局指出，轄區吉安、壽豐兩鄉聯外道路狹長，屬南北交通要衝，是許多遊覽車、曳引車、聯結車等大型車輛行駛的必經路線，為防制大型車輛衍生意外事故，警方持續在重點路段加強攔檢稽查，近日也持續針對大車未申請路權、闖紅燈、不當超車、超載、超速等重大違規加強稽查，並提醒貨運業者自律，上路前一定要申請完整的路權。

警方指出，依據統計，「視線死角」和「內輪差」是大車肇事主因，大型車輛駕駛座較高、車身長，駕駛不易發現車頭或後方狀況，若在轉彎時有人車突然竄出，更不容易立即判斷，容易造成傷亡，呼籲民眾若路上遇到大型車，保持10公尺以上安全距離，也建議大車的行車視野輔助系統，應具有主動預警，偵測涵蓋內輪差與視野盲區，有效維護用路安全。