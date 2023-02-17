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若中國對台灣動武　德國記者：美國會直接軍事干預

▲▼▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲若中國對台灣動武，德國記者認為，美國會直接軍事干預。（圖／翻攝自央視） 

文／中央社

德國之聲中文網昨天報導，德國電視二台駐美國華府首席記者特維森認為，與烏克蘭衝突不同，如果中國對台灣動武，「美國會採取直接的軍事干預」。

根據報導，德國電視二台政治脫口秀節目「馬庫斯．藍茲」（Markus Lanz）15日邀請特維森（Elmar Theveßen）和「習近平－全世界最有權勢的人」（Xi Jinping–der mächtigste Mann der Welt）一書作者佳傑思（Adrian Geiges）就美中兩國的未來與前景進行討論。

特維森指出，美國在烏克蘭戰爭中的作用也應該放到美中兩國競爭的大背景下觀察。他表示：「如果不阻止（俄羅斯總統）普丁肆無忌憚地侵占他國領土，中國就會覺得它也有能力征服台灣，而且西方軟弱，無力阻止。」

佳傑思說：「台灣問題之所以現在變得十分迫切，是因為習近平給自己施加了時間壓力，因為他承諾會在他的任期內把台灣併入中國。」

主持人藍茲（Markus Lanz）問：「您覺得中國敢於冒對台灣動武的風險嗎？」

特維森回答說，據他從美國總統拜登貼身顧問那裡獲得的消息，美國會作出堅決回應，「與烏克蘭衝突不同，如果中國對台灣動武，美國會採取直接的軍事干預」。

佳傑思表示，就目前而言中國對台灣動武的可能性不大，並且認為習近平的新政「對中國本身來說尤為危險」。

▲▼中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

▲美中緊張關係最近因「氣球事件」而進一步加劇。（圖／路透）

美中緊張關係最近因「氣球事件」而進一步加劇。佳傑思說：「習近平是一個不折不扣的控制狂。他想把這種控制擴展到全世界。因為最遲到2049年，中國想在政治和軍事上都成為全世界的領導者。習近平上台後的中國和他上台前的中國完全不一樣了。」

佳傑思說：「目前他（指習近平）的目標是讓中國實現科技和經濟自主。習近平相信，他不一定需要西方了。他是一個鐵腕的共產主義者，比任何時候都要堅定。在他的治下意識形態最為優先。」

特維森指出：「他（指習近平）把美國夢變成中國夢。他正試著把他的價值理念傳遞給全世界。」

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