【廣編】限時9天！Sealy席伊麗「貨櫃樣品床墊」特賣會

▲理想系列雙人加大床墊(183X190CM)，原價140,000元，展示品特價49,000元，數量有限。

圖、文／Sealy席伊麗提供

Sealy席伊麗眾多頂級飯店選用床墊品牌，即將於2023/2/25(六)-2023/3/5(日)舉辦「限量出清展售會」，現場提供多款停款品及樣品床限時限量的優惠，特賣活動僅有9天，千萬別忽視睡眠的重要，天天在家享受五星級飯店的放鬆好眠。

席伊麗床墊擁有骨科權威研發與認證的專業技術，品質值得信賴。為了確保使用者獲得最好的支撐，席伊麗美姿感應彈簧是在骨科諮詢委員會(OAB)的協助下設計，OAB是由著名的脊柱研究領域專家組成的團隊，幫助席伊麗開發出更優質的床墊。也為了生產出更卓越的產品，骨科諮詢委員會（OAB）推進「美姿承托標準」等相關技術，讓您在睡眠時，身體脊椎能維持自然平直，讓肌肉適當的放鬆以得到完整的休息，擁有充足且高品質的睡眠是有效增強免疫力、打造健康體質的關鍵。

活動時間：2023/2/25(六)-2023/3/5(日) 上午11:00至晚上9:00

地點：席伊麗精品館-長安館 台北市中山區長安東路二段138號 (中山女高正對面)

洽詢專線：0800-710-899

官方網站：www.sealy.com.tw

線上預約一對一安心試躺：https://www.sealy.com.tw/booking