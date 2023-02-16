台馬海纜斷纜　中華電信減收影響通信服務用戶月租費

▲中華電信針對台馬海纜影響用戶減免月租費。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

針對中華電信兩條台馬海纜分別於2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜一事，中華電信表示，目前已啟動微波備援頻寬提供通訊，同時為爭取讓台馬通信服務儘速恢復正常，中華電信已緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修之國際海纜船中，預計最快能於4月20日抵台。

中華電信表示，對此次台馬海纜雙斷造成馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響一事，深感抱歉。中華電信也說明，除了會全力搶修，加速恢復通信外，公司也會依據服務契約，對受影響的客戶主動辦理相關業務月租費減收，包括 固網業務(電路、HiNet上網、MOD)月租費全免。 行動業務部分，馬祖當地居民月租費全免，短期到馬祖旅遊之客戶則依使用日數比例減收月租費。

中華電信表示，現行台馬的微波備援頻寬主要提供電話、國安、政府、飛航、銀行、民生等重要電路使用，又因此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，影響民眾生活上的利便性，因此中華電信在馬祖各門市已提供24小時Wi-Fi免費上網服務，供有急需上網之民眾使用，並同步緊急擴增微波備援系統，預計三月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的2.2Gbps，經擴增1.6Gbps後累計至總頻寬3.8Gbps，供民眾上網使用。另外，為提高未來台馬通信服務穩定，中華電信預定114年9月完成台馬第四號新海纜建設，以降低未來海纜若再因意外造成斷纜時之衝擊。