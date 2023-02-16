確診免隔離最快3月實施！王必勝：指揮中心記者會改每周一次

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫措施持續鬆綁，指揮中心規劃接下來3大工作重點包含確診者免隔離等方向研議。指揮中心指揮官王必勝今（16）日表示，相關調整措施牽涉很多，像是給付調整還有跨部會的協調，要實施到3月比較有可能。王必勝今日也透露，記者會頻率將改為一周召開一次。

▲王必勝說最快3月確診新冠免隔離。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心於下周一（2/20）進行第二階段口罩鬆綁，僅剩「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」等兩大場域被要求一定要戴口罩。指揮中心指揮官王必勝表示，接下來3大工作重點，包括加強次世代疫苗接種、調整輕症確診者隔離方式和修正確診者通報定義。

▲指揮中心現階段三大工作重點。（圖／指揮中心提供）

現行非重症的新冠肺炎確診者，採取居家照護仍需進行5天隔離，後續快篩陰性則無需進行自主健康管理；若快篩陽性應持續進行自主健康管理至快篩陰性日，或至距離解除隔離日滿7天，也就是所謂的5+n措施。王必勝表示，確診者隔離將朝向0+n方向，另外以後也研擬只通報住院重症患者，輕症者不需通報。

有專家建議可以直接朝新冠從第五類降為第四類法定傳染病方向實施，王必勝表示，第五改第四類應該是最後的措施，在這之前，要先處理確診者隔離的方式的調整，還有通報定義改變，指揮中心正在積極擬訂計畫，在國內疫情穩定的前提下，盡快實施。

談到實施時間點，王必勝說，因為這些調整措施牽涉到部分還蠻多，尤其是類似給付部分的調整，還有跨部會的協調，應該是到三月比較有可能。

指揮中心疫情記者會現行為每周一、周四召開，王必勝今日也說，記者會時間調整，朝向一周一次，至於周幾召開、相關調整下周一宣布。