180度巨幕包圍！「移動故事屋」沈浸式劇場　霧氣、雨滴都逼真

▲移動故事屋到基隆舉行「海港冒險，遊蹤基隆」，打造沉浸式體感親子劇場。（圖／移動故事屋）



記者林育綾／台北報導

180度的巨大螢幕包圍，故事中的雨滴、霧氣、閃電等都栩栩如生，「移動故事屋」擁有10齣原創自製動畫，在雙北、桃園、台中、花蓮、高雄等地巡演後，將於4/28-5/7前進基隆表演藝術中心連演兩週，舉行《海港冒險，遊蹤基隆》打造親子劇場，帶來沉浸式五感體驗。

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▲「移動故事屋」主打沉浸式親子劇場。（圖／移動故事屋）

「移動故事屋」主打沉浸式親子劇場，以跨越邊境為概念創作，針對兒童藝術以及科技互動發展創新體驗，以環繞觀眾的180度環形動畫作為演出主軸，由劇場說書人帶領觀眾走入故事中。此外，隨著劇情走向結合科技應用，劇場的聲光特效和數位媒體裝置，帶來栩栩如生的閃電、煙霧、雨水、香氛、震動等五感體驗，為孩子們打造跨越想像、身歷其境的劇場互動體驗。

▲劇場說書人帶領觀眾走入故事中，結合動畫、科技應用。（圖／移動故事屋）

移動故事屋與多位台灣年輕藝術家合作，發展出自有的原創動畫，主題多樣，從關懷環境到認識台灣文化，在沉浸體感的科技加持下，有趣的故事與寓意呈現出新的體驗樣貌，適合爸媽與孩子一同參與。

4/28（五）至5/7（日）在基隆表演藝術中心舉行「海港冒險，遊蹤基隆」，將以獲巡演觀眾好評的經典動畫《機器人流浪記》及《紅鼻仔大冒險》為主要展演劇目，以虛實交錯的劇場魔法，將每個人小時候對故事的想像，轉化為身歷其境的五感體驗；搭配打破傳統觀賞視角、由真人演繹的動畫角色與觀眾進行互動，以虛實合一的表演形式，打造專屬於親子的沉浸式互動體驗。

▲移動故事屋到基隆舉行「海港冒險，遊蹤基隆」，打造沉浸式體感親子劇場。（圖／移動故事屋）