見警嚇丟「白色粉末」　高雄男瞎掰：路邊撿的！急call母來救他

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山分局員警日前巡邏時，發現一名陳姓男子走路走到一半突然跛腳，員警趨前盤查時，發現地上有一包「白色粉末」，他瞎掰是「路上撿到的」，還趕緊打給媽媽，請她到場幫忙解釋，沒想到母親也不知該如何辯解，員警更調出監視器畫面，顯示陳男根本沒跛腳，這下裝不下去，只好認了，訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

▲巡邏員警發現陳男突然走路跛腳，掉頭盤查。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在13日下午5點30分，鼓山分局內惟派出所巡佐魏志文、警員莊政琦執行巡邏勤務時，在日昌路發現一名43歲陳姓男子走在巷弄中，原本員警不以為意，但下秒陳男突然大動作的變成跛腳，且疑似將某樣小物品丟在地上，吸引員警掉頭盤查。

▲員警指著地上的白色粉末，問陳男那是什麼。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警直問陳男：「你丟的那包是什麼？」不過陳男矢口否認，直呼：「我沒有、我真的沒有」，更說是因為跛腳，所以動作比較大，讓警方誤會了。在員警追問下，陳男才說：「路邊撿的啦！」巡佐魏志文氣得表示：「當警察那麼多年，我都不曾撿過！」

陳男也當場打給媽媽，請她快點到場替他解釋，陳男的母親隨後騎著機車到場，陳男心急地說：「他(警察)說那包是我啦！」在場的員警則看不下去：「長這麼大了，嘴裡還一口母阿、母阿、母阿！」員警向陳母說明來龍去脈後，她也不知如何再為兒子辯白。

▲陳母被call到場替兒子辯解。（圖／記者許宥孺翻攝）

最後陳男仍被帶返所調查，經檢測，被陳男丟掉的白色粉末呈現一級毒品海洛因(0.38公克)反應。同時，員警也調出監視器影像證明男子走路正常，並沒有因為腳部殘疾而身體左右搖晃，陳男頓時啞口無言。初步調查，無業許久的陳姓男子全仰賴在市場做生意的母親扶養，母親對兒子再涉及毒品也只能搖頭嘆息。