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談台灣有事　小馬可仕：很難想像菲律賓不被捲入

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

中央社

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）12日在日本東京接受日本經濟新聞專訪時說，如果台灣海峽發生事態的話，「很難想像有菲律賓不會被捲入的情況」。

日本經濟新聞報導，雖然小馬可仕沒有明確表示，但也暗示讓表明協防台灣的美國使用菲律賓軍隊基地的可能性。

談到「台灣有事」，小馬可仕一方面說「我祈禱不要發生那樣的紛爭」，另一方面也說「感覺到我們位於最前線」。從菲國首都馬尼拉所在的呂宋島北端起算，距台灣最南端僅約350公里。

菲律賓與美國有締結軍事同盟，根據2014年的「加強國防合作協議」（EDCA），讓美軍輪調駐軍成為可能。美軍也能跟菲國軍隊進行聯合訓練，並將彈藥與燃料儲備在菲國。

美國與菲律賓今年2月2日達成一致看法，將美軍可輪駐據點增加4處；而著眼「台灣有事」，可能也會檢討使用呂宋島北部據點。

有關「台灣有事」時提供基地讓美軍使用，小馬可仕在提出「EDCA不包括戰鬥爆發的事態」這樣的原則外，也談到如果實際發生紛爭的情況，「我們必須看清楚什麼對菲律賓來說才是好的」，表達出菲律賓在安全保障層面採取適當因應措施已成必要的看法。

雖然菲律賓與美國締結軍事同盟，但跟中國也有密切貿易關係。小馬可仕顧慮到中國說，菲律賓的因應「必須小心不要挑釁（事態）」。

他強調，誰都不希望發生戰爭，必須從外交途徑而不是透過軍事方式，來找出解決問題的方法。

在區域安保部分，菲律賓顧及南海問題將強化與日本的合作。小馬可仕說，將跟日本自衛隊強化聯合演習。

小馬可仕2月9日跟日本首相岸田文雄舉行領袖會談，兩人除就強化防衛合作達成共識，也將深化合作對抗在東海與南海持續強化發展海洋的中國。

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關鍵字：

菲律賓東南亞要聞小馬可仕Ferdinand Marcos Jr.

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