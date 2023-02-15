血荒！北榮新竹號召自己捐　清潔工也加入...情人節收3.7萬cc

▲新竹捐血中心王雲龍主任前往頒贈捐血感謝狀。（圖／北榮新竹分院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

全台血液庫存持續告急，其中負責桃竹苗血液供應「新竹捐血中心」每日平均用血量約為1100單位（每單位250cc），缺血情況最為嚴重，部分醫院甚至發布「限血公告」。台北榮總新竹分院憂心血荒，院內員工主動發起捐血活動，於情人節當天成功募得3萬7500cc血液，新竹捐血中心王雲龍主任也特地蒞院致贈感謝狀，感謝北榮新竹分院全體同仁與民眾的慷慨解袖。

台北榮總新竹分院表示，院內每月平均用血量約400單位，雖稱不上是用血大戶，卻同樣為「血荒」所苦，檢驗科主任楊婉華博士憂心缺血情況會影響病患血液供應，在院長陳曾基教授的支持下，於院內一級主管群組號召同仁挽袖捐血。

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▲副院長陳炫達伸出手臂成為首位捐血者，之後院內同仁陸續伸出手腕，總計150人、完成捐血量3萬7500cc。

副院長陳炫達率先垂範貼出「+1」後，各一級主管們也紛紛響應，護理部洪月美主任首先回報部內有近60人有意願捐血，隨即醫企室、秘書室、放射科主管陸續回報人數，不只醫療專業人員反應熱烈，就連外包清潔公司也熱血力挺，清潔公司為鼓勵員工，宣布捐血列入工時計酬。

楊婉華主任很快地與捐血中心企劃課周浩偉課長敲定了2月14日(西洋情人節)這個特別的日子，完成了「竹榮有愛，關懷無限，捐血一袋，救人一命，共同響應愛心捐血做公益」活動，讓今年的情人節更具意義。

楊婉華坦承自己是第一次捐血，看到缺血嚴重決定挺身而出，貢獻出自己的「第一次」。捐血車也在西洋情人節當天早上9點準時開抽，由副院長陳炫達伸出手臂敲響第一鐘，之後院內醫師、護理師、醫事人員及行政同仁也陸續貢獻出手腕，總計150人、完成捐血量3萬7500cc。

北榮新竹分院表示，國人血型比例以O型45%佔最多數，其餘還有A型25%、B型23%、AB型7%左右，新竹縣總人口數約57萬，可捐血人口數約39萬、佔68%，因此鼓勵符合17歲以上65歲以下、女性>45公斤、男性>50公斤、口溫不超過攝氏37.5度、收縮壓90~160，舒張壓50~95 條件的民眾踴躍捐血。