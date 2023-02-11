警示燈故障...警上前關心逮酒駕　2個月前就被抓「燈還沒修好」

▲陳姓男子駕駛警示燈故障的貨車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

53歲陳姓男子晚間駕駛貨車開啟故障燈行駛，巡邏員警上前關心，卻聞到他身上濃濃酒味，經實施酒測為0.46mg/l依法移送偵辦，誇張的是去年12月，他同樣因車輛故障被警方攔停被抓到酒駕，未料事隔不到3個月又是相同狀況被逮，員警則勸他不要酒駕就不會被抓了。

▲陳男3個月內2度被警察抓到酒駕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所副所長景暐勛與警員姜俊廷10日晚20時許巡邏時，在桃鶯路發現一輛自小貨自行駛間開啟故障燈，於是關心的上前攔查詢問狀況，卻聞到駕駛陳姓男子渾身酒氣。員警將車輛攔停至路旁安全位置，經實施酒精測試，陳男酒測值為0.46Mg/L，已超過標準值。

經瞭解，陳男去年12月中，才因酒後不能安全駕駛遭警方取締移送法辦，沒想到兩個月後，又因為同樣狀況吃官司。

陳男表示，晚間在工地喝了一瓶啤酒後，下班駕駛公司貨車要順道去載同事，因貨車後方警示燈壞掉，所以開啟故障燈當警示燈。他說，去年12月中才因貨車警示燈壞掉遭警方攔查酒駕移送法辦，之後有將車輛送修，但是警示燈始終沒修好，所以習慣開啟故障燈，沒想到一模一樣的狀況害自己被逮兩次，員警勸他酒後不要開車就不用怕被抓，全案依法移請偵辦。