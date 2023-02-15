她被「裸照法官」折磨痛不欲生　地院高官竟再推她回火坑

▲徐安傑助理在自殺後曾向院長董武全等高層求助，但仍被要求以支援名義繼續和徐安傑共事。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

台南地院法官徐安傑驚爆曾傳半裸照騷擾女同事，還因情緒控管失當，遭檢舉常以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，助理更是因壓力過大，4個多月暴瘦11公斤，今年1月間甚至服安眠藥自殺，所幸最後及時被救回，但有台南地院人士看不下去，指院方高層都知道助理自殺原因和徐安傑有關，卻仍要求他繼續和徐安傑共事，讓人難以接受。

徐安傑的助理在今年1月間於家中服用大量藥物，最後被家人及時發現救回，在請長假休息一個月後，他曾向台南地院院長董武全、民一庭庭長黃聖涵、行政庭長劉秀君等人求助，起初院長等人答應，表示會協助該名助理轉調到其他法官的辦公室。

但新接任的法官助理在跟徐安傑共事一天後隨即遞交辭呈，因此，台南地院高層又再度要求受害的助理以支援名義，繼續和徐安傑共事。

台南地院人士表示，長官們都知道受害助理自殺的原因，卻還要求該名助理繼續和徐安傑共事，讓人擔心受害助理的處境，更怕她會受到更嚴重傷害。

▲徐安傑會用三字經疲勞式轟炸書記官和助理，和他共事過的人幾乎都需求助身心科。圖為示意圖。

司法院大力推動司法改革，挽救司法公信力，但台南地院處理徐安傑言語霸凌、傳裸照騷擾同仁等脫序案件，竟選擇息事寧人，在在嚴重損及司法威信，讓司改更顯無力。

針對法官徐安傑被控以言語暴力對待書記官及助理，助理不堪受辱自殺未遂後，仍被要求和徐共事，台南地院行政庭長指出，院內只要有法官和書記官、助理在合作上出狀況，基於保護法官及助理的原則，院方絕對是第一時間協助調離處置，當時徐安傑助理轉調成支援助理後，被指派來的第2名助理立即申請離職，但因該助理需在離職前將假期休完，因此在3月之前徐沒專屬助理，期間必須由支援助理協助，當時也獲得該支援助理同意，目前進行情況很正常，也有告訴該支援助理遇到任何狀況，一定要再告知院方。至於徐安傑部分，由於他剛調回台南地院，很希望工作快點上手，壓力也很大，可能求好心切，情緒上較為急躁，但都是對事不對人。

▲徐安傑外型陽光，卻被爆有情緒控管問題。



記者詢問徐安傑是否時常未到院上班，行政庭長表示，法官的工作主要是看業務有沒有完成，徐在業務上十分努力。

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