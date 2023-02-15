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台中7歲男童遭媽男友虐綁！筆插肛門狠打骨折　狠母還遞繩

▲▼ 小孩,死亡,虐童,殺人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲7歲男童被媽媽男友長期施虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台中一名男子2021年因為女友7歲的兒子不聽話，多次將男童以繩子、膠帶綑綁，再進行虐打，還用筆插入其肛門，造成男童全身瘀傷、右腳骨折、直腸潰瘍，男童母親則在一旁滑手機未阻止，甚至遞繩子協助男友綑綁。台中高院法官依加重強制性交等罪判該男9年徒刑。

根據判決書內容，該男和男童媽、男童一起住在台中市北區，2021年5月至8月間，男童因學校新冠肺炎措施停課，便長時間在家，該男認為男童不聽話，多次用繩子、膠帶將其綑綁，再徒手、腳踹，或持衣架、掃把等物品毆打男童。

該男同年8月16日晚間再次綁住男童腰部，男童媽竟在男童掙扎時，幫忙拿綑綁用的繩子和按壓男童雙腳，當天男童被打到全身多處挫傷、右小腿骨折，直到深夜該男又用掃把握把插入男童肛門。

鄰居在同月17日凌晨1時許聽到男童哭嚎聲報案，警方到場後看到男童全身赤裸，身上有多處瘀傷、右眼瘀青等，立即將他送往中國醫藥大學兒童醫院治療，醫師檢查後，發現男童肛門有新舊傷口，周圍有約1公分的撕裂傷、直腸潰瘍等，警方則立即將男子逮捕。

該男到案後，承認有綑綁、毆打男童，但辯稱沒有用筆等物品插入男童肛門，是要男童用屁股夾住白板筆，但因為一直掉落他才用白板筆戳男童屁股，不知道有沒有插入肛門，另一次用掃把戳屁股是因為男童做錯事要處罰。

男童母親則辯稱，她當時懷有身孕，被男友長期控制，因為男友當下情緒已經失控，她逼不得已才配合幫忙拿繩子，請求法官輕判。

男童則說，該男曾用鉛筆、白板筆插入他「大便的地方」，如果掉下來就會被打，因為怕被罵，他還在該男和媽媽睡覺時，自己將白板筆插回去，最後一次受虐時，媽媽幫該男用繩子綁完就在一旁滑手機，他也沒有求救，因為之前被打時媽媽也都冷眼旁觀。

法官認為，該男和男童媽觸犯成年人故意對兒童犯傷害罪、妨害自由罪等，該男更犯了2次加重強制性交罪，殘害國家幼苗，判其9年徒刑，另男童媽看到男友施虐，還協助進行綑綁，造成男童身心嚴重傷害，因此遭判6個月徒刑，予以緩刑3年，可上訴。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線

 
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