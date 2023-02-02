李大維有望回歸任海基會董座　許勝雄：駕輕就熟，一點困難都沒有

▲海基會代理董事長許勝雄出席「2023大陸台商春節聯誼活動」。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

新內閣上任後，甫卸下總統府秘書長職位的李大維，被看好將回歸擔任海基會董事長。對此，海基會代理董事長許勝雄2日表示，李大維與台商朋友有過互動經驗，在外交體系有豐富經驗，擔任總統府秘書長任內也與各部會有非常多的協商，「相信李董事長來接這個位置，是駕輕就熟，一點困難都沒有。」

許勝雄當天出席了「2023大陸台商春節聯誼活動」，他在致詞時提到，許久沒見到各位台商朋友，這3年大家在海外打拚，也碰到各種問題，大家有機會再次歡聚一堂，心情非常愉快，「今天舉辦這活動非常不容易，疫情自2020年開始在全世界蔓延以後，經濟活動、社會動能都受到很大影響，所幸台灣民眾全力配合政府政策，讓各行各業逐漸恢復正常經營。」

▼李大維曾在2020年短暫擔任過海基會董事長。（圖／記者湯興漢攝）



許勝雄指出，海基會一直扮演台商朋友與政府之間的互動平台、溝通橋樑，非常注意兩岸投資經營環境變化等狀況，去年10月中共「二十大」落幕，全世界都很關心中國大陸政經走向，「但是，疫情讓中國大陸面臨較高的失業率，消費信心與市場能量有待提升，近期備受關注的供銷社、國營食堂等，加深外界對其經濟向左轉的疑慮。無論中國大陸如何推動經濟發展，對台商朋友都非常重要。」

許勝雄說，今年1月8日，中國大陸已從防疫鬆綁方針走向全面放開，這對人員流動、生產體系、經濟活動都有正面幫助，「但短期內產生的大量確診人數，會不會影響後續政策推動，海基會將持續關注相關政策動態與資訊，適時提供台商朋友參考。」

許勝雄強調，非常感謝台商朋友，多次給海基會與政府很多建議。例如「投資台灣三大方案」獎勵措施原本在2021年底到期，但有不少台商建議延期，以便有較充裕的時間，規劃從事投資案件，「我代表海基會直接向蔡總統反映，總統採納並下達指示請行政體系馬上研究。2021年底，行政院決定再延長3年到2024年底。除此之外，包括台商朋友關心的戶籍、健保、國民年金等問題，海基會都逐一向政府反映，並獲得相關部會的正面回應，從寬認定。」

▼總統蔡英文與許勝雄在「2023大陸台商春節聯誼活動」向台商們敬酒。（圖／記者李毓康攝）



許勝雄還說，「台商朋友對這塊土地有這麼多的熱忱與關懷，讓我非常感動、感念。這2年多的代理期間，各位給我非常多的指導與協助，海基會有很好的運作機制保持與台商朋友互動，各位有任何需求，隨時都可以找海基會。」

另外，新內閣上任後，甫卸下總統府秘書長職位的李大維，被看好將回歸擔任海基會董事長。對此，許勝雄在接受媒體採訪時說，李大維曾經擔任過海基會的董事長，與台商朋友也有過一些互動、交往的經驗，在外交體系也有非常豐富的經驗與運作，在總統府秘書長任內與各部會的協商、互動也非常多，這對海基會的業務都是非常正面的。

許勝雄進一步解釋，因為台商朋友不管是戶籍、相關權益，包括健保等，都必須跟各部會主管機關協商，來幫助台商朋友解決他們面臨的一些問題，「我想李董事長現在來接這個位置，對他來講是駕輕就熟，一點困難都沒有。」