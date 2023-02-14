星宇航空「4／26開航洛杉磯」　今起開賣！機上米其林餐點出爐

▲星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空宣布，台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，自今（14）日起開放訂位，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一周五班，並將於6月份起增班為每日飛航。

星宇航空A350設立「頭等艙專屬客服」服務，由專屬客服親自致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。頭等艙提供畬室巧克力作為迎賓點心，備有來自北歐的VOSS礦泉水、OREZZA氣泡礦泉水及各式軟性飲品，另準備了à la carte單點菜單，並供應來自台灣魚之鄉的「頂級魚子醬」作為開胃小點。

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▲▼星宇航空洛杉磯航線各艙等均提供精緻餐點。（圖／星宇航空）

主餐部分，提供米其林星級主廚林明健的新潮法式料理，還有比臉還大的16盎司美國頂級肋眼牛排及焗烤波士頓龍蝦，也為喜歡輕食的旅客準備蔬食無肉料理。

頭等艙酒品特選台灣在地釀造精品葡萄酒品牌「威石東酒莊」精選酒款，及全球Top 3香檳界霸主「BOLLINGER」頂級年份香檳。威士忌則提供「噶瑪蘭」經典獨奏Amontillado雪莉桶、譽有全世界最珍貴威士忌的「麥卡倫」經典雪莉桶18年及「約翰走路」喬治五世紀念版調和威士忌。

▲▼星宇航空洛杉磯航線全艙等旅客可在班機起飛24小時前完成星宇航空預選餐點。（圖／星宇航空）

頭等艙旅客若想選擇非酒精類飲品，可品嚐榮獲世界金獎的台灣在地「開蘭茶」、歐洲頂級茶飲品牌「瑪黑茶Mariage Frères」系列茶飲，或選擇台灣咖啡常勝軍「鄒築園」的藝伎手沖咖啡或阿里山「卓武咖啡莊園」的紫葉水洗手沖咖啡。

洛杉磯航線的商務艙除了延續大獲好評的米其林人氣餐點外，主廚林明健也研發全新法式創意餐點，如胭脂蝦、烏魚子、蕃茄燉豬頰等料理，滿足旅客的味蕾。同時提供「胡同」美國達拉斯牛小排主菜套餐，亦備有蔬食無肉料理選項，將商務艙餐點大幅升級。酒品也新增提供「威石東」木杉白葡萄酒，以及煙燻泥煤風味的「泰斯卡」純麥威士忌，旅客可以「Riedel」水晶杯細細品嚐餘韻。

▲▼星宇航空洛杉磯航線餐點豐富，包括主餐、甜點、酒類等都有提供。（圖／星宇航空）

另頭等艙及商務艙機上甜點再度與台灣在地冰品品牌「蜷尾家」合作，推出「當水果茶變成冰淇淋系列」服務，與旅客分享屬於台灣的獨特風味。

而早餐的優格也以「蜂蜜先生」台灣荔枝蜜搭配，升級旅客視覺、味覺體驗。在兩段正餐之間，特選「胡同」松露和牛漢堡肉菠蘿包、胡董招牌清燉牛肉麵，更有風靡全台的台南職人「糯夫米糕」，將台灣好滋味帶給國際旅人。

▲星宇航空A350提供4個頭等艙機位，呈現舒適隱密的個人空間。（圖／星宇航空）

豪華經濟艙及經濟艙的餐點同樣提供星宇航空廣受好評的招牌胡同燒肉套餐，搭配Bar Home所調製的機上特調，豪經艙旅客若想選擇低碳飲食，也可選擇特色蔬食無肉料理，並搭配義大利TOSTI酒廠所釀的不甜氣泡酒及全球銷售第一的Perrier氣泡水。

豪經艙及經濟艙旅客同樣可品飲Bar Home所調製的機上特調。全艙等旅客可在班機起飛24小時前完成星宇航空預選餐點。