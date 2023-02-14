　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空「4／26開航洛杉磯」　今起開賣！機上米其林餐點出爐

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

▲星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空宣布，台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，自今（14）日起開放訂位，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一周五班，並將於6月份起增班為每日飛航。

星宇航空A350設立「頭等艙專屬客服」服務，由專屬客服親自致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。頭等艙提供畬室巧克力作為迎賓點心，備有來自北歐的VOSS礦泉水、OREZZA氣泡礦泉水及各式軟性飲品，另準備了à la carte單點菜單，並供應來自台灣魚之鄉的「頂級魚子醬」作為開胃小點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空洛杉磯航線各艙等均提供精緻餐點。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

主餐部分，提供米其林星級主廚林明健的新潮法式料理，還有比臉還大的16盎司美國頂級肋眼牛排及焗烤波士頓龍蝦，也為喜歡輕食的旅客準備蔬食無肉料理。

頭等艙酒品特選台灣在地釀造精品葡萄酒品牌「威石東酒莊」精選酒款，及全球Top 3香檳界霸主「BOLLINGER」頂級年份香檳。威士忌則提供「噶瑪蘭」經典獨奏Amontillado雪莉桶、譽有全世界最珍貴威士忌的「麥卡倫」經典雪莉桶18年及「約翰走路」喬治五世紀念版調和威士忌。

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空洛杉磯航線全艙等旅客可在班機起飛24小時前完成星宇航空預選餐點。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

頭等艙旅客若想選擇非酒精類飲品，可品嚐榮獲世界金獎的台灣在地「開蘭茶」、歐洲頂級茶飲品牌「瑪黑茶Mariage Frères」系列茶飲，或選擇台灣咖啡常勝軍「鄒築園」的藝伎手沖咖啡或阿里山「卓武咖啡莊園」的紫葉水洗手沖咖啡。

洛杉磯航線的商務艙除了延續大獲好評的米其林人氣餐點外，主廚林明健也研發全新法式創意餐點，如胭脂蝦、烏魚子、蕃茄燉豬頰等料理，滿足旅客的味蕾。同時提供「胡同」美國達拉斯牛小排主菜套餐，亦備有蔬食無肉料理選項，將商務艙餐點大幅升級。酒品也新增提供「威石東」木杉白葡萄酒，以及煙燻泥煤風味的「泰斯卡」純麥威士忌，旅客可以「Riedel」水晶杯細細品嚐餘韻。

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空洛杉磯航線餐點豐富，包括主餐、甜點、酒類等都有提供。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

另頭等艙及商務艙機上甜點再度與台灣在地冰品品牌「蜷尾家」合作，推出「當水果茶變成冰淇淋系列」服務，與旅客分享屬於台灣的獨特風味。

而早餐的優格也以「蜂蜜先生」台灣荔枝蜜搭配，升級旅客視覺、味覺體驗。在兩段正餐之間，特選「胡同」松露和牛漢堡肉菠蘿包、胡董招牌清燉牛肉麵，更有風靡全台的台南職人「糯夫米糕」，將台灣好滋味帶給國際旅人。

▲▼星宇航空洛杉磯航線即將開航。（圖／星宇航空）

▲星宇航空A350提供4個頭等艙機位，呈現舒適隱密的個人空間。（圖／星宇航空）

豪華經濟艙及經濟艙的餐點同樣提供星宇航空廣受好評的招牌胡同燒肉套餐，搭配Bar Home所調製的機上特調，豪經艙旅客若想選擇低碳飲食，也可選擇特色蔬食無肉料理，並搭配義大利TOSTI酒廠所釀的不甜氣泡酒及全球銷售第一的Perrier氣泡水。

豪經艙及經濟艙旅客同樣可品飲Bar Home所調製的機上特調。全艙等旅客可在班機起飛24小時前完成星宇航空預選餐點。

ET快訊
李大維當選海基會董座　盼陸「以民為念」讓兩岸兩會恢復溝通
快訊／金鐘視帝宣布結婚！　11年設計師女友變老婆
快訊／抓到了！外役監脫逃　汐止網咖被逮
等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限28天吃　還有香雞大麥克
17歲少年參加「調酒挑戰」！　倒臥店外死亡
快訊／「郭台銘希望代表國民黨戰2024」　王金平：他想參加初
幫澎恰恰還清巨債就搞消失！　他撕破臉轟：我瞎了眼
快訊／「沒有郭柯配」　郭台銘：不曉得哪裡傳出來
快訊／鬆口「能為台灣做事義不容辭」　郭台銘：不計較任何形式
快訊／范少勳結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光
不只星雲大師有「珍珠般舍利子」　傳他們荼毘後遺留舍利花

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客人留言嗆8字！餐廳遭1星負評　他還原真相嘆：Google評論該廢除

PChome小編蹭熱度慘遭酸！聞氫哥一句話狠打臉　網友怨真心難用

私立高中職「8年少18萬人」　私中盟籲：取消高中免學費補助門檻

「台灣行人地獄」2個月湧3千張照　這縣市分數一片紅！

2組天選神岡人！5天內同間店先後刮中大獎　一聽1200萬呆了

情人節「20個情侶禁地」曝光！　台南Josh現身：有去過一個

耗資456億元！台鐵花東雙軌化「3月開工」　116年10月通車

2023台灣燈會在台北！主角「光源兔」萌翻 23款周邊商品必收！

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因！珍貴畫面曝光

星宇航空「4／26開航洛杉磯」　今起開賣！機上米其林餐點出爐

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

吉祥物蛙街上遇舞獅表演　牽暴龍下戰帖全程躲身後

客人留言嗆8字！餐廳遭1星負評　他還原真相嘆：Google評論該廢除

PChome小編蹭熱度慘遭酸！聞氫哥一句話狠打臉　網友怨真心難用

私立高中職「8年少18萬人」　私中盟籲：取消高中免學費補助門檻

「台灣行人地獄」2個月湧3千張照　這縣市分數一片紅！

2組天選神岡人！5天內同間店先後刮中大獎　一聽1200萬呆了

情人節「20個情侶禁地」曝光！　台南Josh現身：有去過一個

耗資456億元！台鐵花東雙軌化「3月開工」　116年10月通車

2023台灣燈會在台北！主角「光源兔」萌翻 23款周邊商品必收！

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因！珍貴畫面曝光

星宇航空「4／26開航洛杉磯」　今起開賣！機上米其林餐點出爐

迎戰未來教育巨變　東海大學邀請國際學者出席論壇

范少勳是「愛女狂魔」超疼小孩！　4天前訪問現端倪：就喜歡蹦蹦跳跳

美眾院中國委員會出招　主席：擬舉行「侵台兵棋推演」

「我們與2沒有距離！」洪總情人節狂被撩羞喊：哎呦喂呀

22種配菜任意選擇！天丼專門店推出「自由配」　最低129元吃得到

客人留言嗆8字！餐廳遭1星負評　他還原真相嘆：Google評論該廢除

PChome小編蹭熱度慘遭酸！聞氫哥一句話狠打臉　網友怨真心難用

李大維當選海基會董座　盼陸「以民為念」讓兩岸兩會恢復溝通

穩定交往必看！「關係練習題」判斷進入婚姻的關鍵

談不入閣原因　潘孟安透露2024扮演角色

生活熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

台灣強震機率曝光！專家示警4大地震帶「南部要提高警覺」

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖　粉紅超跑停下了

「三角白光」落粉紅超跑轎頂　香燈腳直擊神秘景象

白沙屯媽祖破紀錄　駐駕大肚楓康超市總部

更多熱門

相關新聞

張國煒甩「敗家子」形象！　星宇航開始賺錢、營收創新高

張國煒甩「敗家子」形象！　星宇航開始賺錢、營收創新高

「K董」張國煒向來話題不斷，2018年他帶著星宇航空（2646）重返航空界，剛開航就碰上疫情攪局，熬了3年終於迎來曙光，今年1月營收15.23億元，年增近13倍，創下開航以來新高，客運營收更是暴增24倍，法人看好星宇開始賺錢，今年獲利有望逐月增長，張國煒也可一甩外界批評「敗家子」形象。

台客最愛日本！星宇航空4/1首度插旗日本東北　仙台每日1航班

台客最愛日本！星宇航空4/1首度插旗日本東北　仙台每日1航班

搶攻頂級旅遊！星宇航聯手星野　「夢幻北海道雪國」3天2夜2萬元↑

搶攻頂級旅遊！星宇航聯手星野　「夢幻北海道雪國」3天2夜2萬元↑

肯驛旅遊結合星宇航空與沖繩海麗克蘭尼酒店　推星海之戀4日遊

肯驛旅遊結合星宇航空與沖繩海麗克蘭尼酒店　推星海之戀4日遊

星宇航空徵人！本季釋出91項職缺

星宇航空徵人！本季釋出91項職缺

關鍵字：

星宇航空洛杉磯

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

今晚限定！身分證中「5233」晚餐免費

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面