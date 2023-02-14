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精品出包！LOEWE陸製兔年筷驗出「禁用著色劑」　202組退運銷毀

▲▼中國大陸出口「筷子(CHOPSTICKS)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供）

▲中國大陸出口「筷子(CHOPSTICKS)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一週邊境查驗結果，共計20項產品不合格，除了智利櫻桃又驗出7批農藥超標外，另見知名精品LOEWE（台灣羅威股份有限公司）在列，其自中國進口的「筷子」被檢出非准用著色劑，因不符合食安法第17條規定，202組、25.14公斤遭退運或銷毀。

食藥署公布資料顯示，LOEWE筷子為兔年限定款，食藥署依據「食品器具容器包裝衛生標準」，檢出著色劑4-Aminoazobenzene。食藥署科長陳慶裕表示，若容器具使用到色素，須符合食品添加物使用範圍規定，該品牌筷子溶出色素非我國食品準用範圍，因此依規定不予進口。

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今（14）日公布違規產品中，有7項智利櫻桃都被驗出農藥「賽安勃」，總重逾120公噸，本季智利櫻桃累計25批違規。

陳慶裕提到，賽安勃是我國准用殺蟲劑，依照現行農藥殘留容許量標準，只准許用於瓜果、瓜菜、茶、梨、蘋果等蔬果上，櫻桃不在上述5類農產品類，依規定不得檢出。由於今年櫻桃不合格趨勢較往年增加，區管中心已將資料同步給食品組評估是否去信智利詢問違規原因。

印尼泡麵也有2項違規，都被驗出致癌物「環氧乙烷」，由於兩家進口商都是首次驗出，食藥署已要求提高抽驗比率至20~50%。

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