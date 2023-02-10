潮州雞場感染H5N1禽流感　撲殺1萬8千隻黑羽土雞…屏東第3起

▲潮州土雞場確診感染H5N1禽流感，進行撲殺、消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所於2月6日接獲潮州鎮1處土雞場主動通報，飼養雞隻有異常死亡，即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送驗，今(10)日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所立即前往該土雞場執行撲殺，現場撲殺18575隻黑羽土雞（約45日齡）並指導業者清潔及消毒。

動防所表示，該例是縣內發生第3場H5N1禽流感案例，動防所已同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3-5公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

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動物防疫所將嚴密監控禽流感疫情發展，加強轄區養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。也呼籲飼主落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛、運輸載具及器具進出消毒等生物安全工作。

提醒業者若發現家禽有不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。