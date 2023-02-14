衛福部人事案確定！疾管署長周志浩接任次長　副署長莊人祥升任署長

▲疾管署長周志浩、指揮中心發言人莊人祥。（併圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長薛瑞元宣布新人事案，前常務次長石崇良接任健保署長，空缺之位由疾管署長周志浩接衛福部常務次長，疾管署副署長暨指揮中心發言人莊人祥接疾管署長，可謂「無縫接軌」。

周志浩1984年畢業於台北醫學牙醫學系，1992年同時取得台大公衛碩士與美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士，1984年進入公職體系，曾任彰化縣芳苑鄉衛生所牙醫師、行政院衛生署檢疫總署科長、 臺北縣政府衛生局局長，2013年擔任行政院衛生署疾病管制局副局長，2016年9月接任疾管署長至今7年，

[廣告]請繼續往下閱讀...

在新冠肺炎期間，周志浩領導疾病管制署同仁擔任疫情監測組組長，對於疫情控制盡心盡力，薛瑞元表示，有了常務次長之缺後，就與行政院推薦，今日接到派令，也與國人宣告。

莊人祥為陽明醫學院公費生，1992年7月取得醫師執照，隨後在陽明大學取得公共衛生碩士，並獲得美國哥倫比亞大學醫學資訊博士學位，2003年返國後遇上SARS疫情，2005年醫療大數據專長被延攬進入行政院衛生署疾病管制局任職至今，在新冠肺炎期間擔任指揮中心社區防疫組組長兼發言人，廣為國人所知。

薛瑞元表示，莊副署長是防疫團隊重要的一員，也是指揮中心重要角色，這兩人不只在新冠疫情上，在各種傳染病控制上也屢獲佳績，讓台灣獲得國際肯定，如AIDS、肺結核（TB）等，在兩人努力之下，都獲得非常好的成績。

莊人祥接任疾管署長後，指揮中心發言人、疾管署發言人一職將由現任疾管署副署長暨指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞擔任。而在新人事案異動後，衛福部次長督導業務也有所調整，健保業務將改由王必勝次長督導，周次長則改督導健保署等業務。