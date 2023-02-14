屏東女遭狗咬傷手掌腫脹　戒指拔不下來超痛！消防伸援手

▲消防人員利用斜口鉗破壞，取出戒指，解除女子疼痛 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉1名50歲女子，左手手腕處遭狗咬傷後，導致傷口及左手掌腫脹，左手無名指上的戒指無法拔除，經兩天後鼓起勇氣至屏東縣政府消防局瑪家分隊求助，經消防人員利用斜口鉗破壞，順利將戒指從無名指上摘下。

女子表示，先前左手手腕處遭狗咬傷，導致傷口及左手掌腫脹，原先並不在意，直到無名指疼痛時，才發現手指已腫脹到戒指卡住無法拔除。其中幾度欲嘗試用其他方法將戒指摘下，無奈卻越拔越痛、越卡越緊，才下定決心到瑪家分隊請求協助。

消防人員查看後發現，她的手掌及無名指已有嚴重的紅腫，且利用肥皂及沙拉油潤滑之後均還是無法順利脫除；經過溝通並取得她同意破壞戒指後，消防人員先是使用墊片保護女子無名指避免二度傷害，再利用斜口鉗小心翼翼地將戒指剪出缺口，最後再使用戰術剪刀將戒指取下，如此才讓她解除疼痛、露出笑容、並連忙表達感謝。

消防局呼籲，民眾如有因為卡戒導致手指開始腫脹時，千萬不應強行摘下。反倒可利用冰敷方式，或將手部抬高過心臟，等到手指消腫後再輕柔摘下，亦可使用沙拉油、嬰兒油或肥皂等潤滑物質充分潤滑卡戒處後再嘗試脫除；若以上方法均還是無法順利解決時，亦可向就近消防分隊尋求協助。