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新冠死亡率飆高！醫質疑「隱形缺氧」導致　羅一鈞：1類人要特別注意

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

這段時間新冠肺炎死亡率上升，有基層醫師表示，有些患者可能是隱形缺氧導致死亡。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對沒有打任何一劑疫苗的高齡長者，若本身又有慢性共病，可能會因感染新冠引起惡化，導致心肺功能產生變化，就特別容易引起缺氧問題。

台大急診醫學部主治醫師李建璋表示，近期收治多名狀況不好的年長染疫者，確診超過一周，還是有上呼吸道症狀，診所轉送到醫院急診，檢查發現血氧竟低至5成，還合併嚴重肺炎，但病人卻不覺得喘，這就是典型的隱形缺氧。

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李建璋說，最令人擔心的是，有不少確診者表示不想吃口服抗病毒藥物，疫情三年多來，民眾大多已經麻痺，漸漸出現應開藥而未開，應吃藥而沒吃的現象，可能會因為出現「隱形缺氧」導致死亡風險增加。

對此，羅一鈞說明，隱形缺氧在Omicorn開始流行後，加上很多民眾已有接種多劑疫苗，逐漸不是重要議題，但針對沒有打任何一劑疫苗的民眾來講，如果本身是高齡長者、本身有慢性共病，就容易因為感染新冠肺炎引起惡化，心肺功能就會因此產生變化，特別容易引起缺氧問題。

羅一鈞強調，醫師也有提醒，現在隱形缺氧不像之前那麼常見，民眾不用過於擔憂，每個確診民眾做血氧偵測，很少確診後出現氧氣濃度變化，但醫師在急診會觀察到特例，所以特別提醒沒有打任何一劑疫苗的長者要特別注意。

指揮官王必勝也提醒，Omicron症狀其實是跟之前比起來少很多，但如果符合高風險用藥族群，醫師建議用藥，還是要吃口服抗病毒藥物，可以防止輕症變中重症，不要等到後面症狀跑出來，有時候已經為時已晚。

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