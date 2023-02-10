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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／喝酒不是罪　開車就有罪

▲▼酒駕，飲酒。（圖／視覺中國）

▲不要以為只要自己酒後不開車就沒事，若將自己的車借給醉酒者開，或與酒駕者同車，也可能要受罰！（圖／視覺中國）

酒駕連坐罰很重，車主、同行者恐也有責任。

「酒後不開車，開車不喝酒」這句話耳熟能詳，很多人都以為只要自己酒後不開車就沒事，卻不知道，即便自己不開車，但任意將自己的車借給喝醉的人開，或與酒駕者同車，也可能要受罰！

依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，汽機車所有人，明知汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準（吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上），而不予禁止駕駛，機車所有人處新臺幣15,000以上90,000元以下罰鍰，汽車所有人處新臺幣30,000元以上120,000元以下罰鍰，並吊扣該汽機車牌照兩年。

值得注意的是，法院實務見解並認為，若駕駛人酒後駕車造成他人損害，除駕駛人要負侵權行為損害賠償責任外，車主如果明知駕駛人有喝酒仍出借車子，違反保護他人之法律，應推定車主有過失，車主應與駕駛人共同負連帶賠償責任。也就是說，被害人不僅可以和駕駛人求償所受的損害，也可以直接和車主求償。

此外，為預防酒駕，法律對於酒駕的同車乘客採取「連坐罰」，也就是當駕駛汽機車駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上，年滿18歲之同車乘客，亦會處新臺幣6000元以上15000元以下罰鍰。

「喝酒不是罪，開車就有罪」，預防酒駕人人有責，不僅自己酒後不開車，也要避免同行友人酒後開車！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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