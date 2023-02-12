開學了「與燈會為鄰」　這所學校家長很崩潰：災難周開始

▲北市光復國小緊鄰燈會活動會場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2023年台灣燈會正如火如荼登場，人潮屢創新高，國父紀念館周邊交通與捷運天天塞爆，展期將到2月19日才結束，眼看明天（2/13）就要開學，緊鄰燈會會場的台北市光復國小，上下學期間恐飽受衝擊，有家長向《東森新媒體ETtoday》投訴，開學第一周也是燈會的倒數周，接送時間將成災難，而且周六（2/18）還要補課，擔心燈會活動噪音影響上課。

光復國小陳姓家長指出，學校緊鄰燈會現場，捷運主要出口就在校門外，學校前門和側門都進行交通管制，全線封鎖不准臨停上下車，明天就要開學，上下學恐怕是一場大災難，希望學校能妥善因應，不要讓一場美好的燈節盛會，造成家長和學生的困擾。

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光復國小校長賴俊賢表示，因應開學，連日與信義警分局會勘討論，從明天起在學校周邊採彈性交管，忠孝東路側門用黃線封起來的區域，在上學時間會部分開放，方便家長送學生上學，但也提醒家長多利用大眾運輸系統接送，若開車接送，務必事先把所有書包用品都準備好再下車，減少車輛停靠時間。

賴俊賢指出，衝擊比較大的應該是課後班學生，每天5點半放學，也是燈會人潮開始聚集的時間，為避免學生遭人群衝散，燈會期間將讓家長進入校園川堂接孩子放學；至於開學第一個周六要補課，遇上燈會活動，他坦言擔心噪音影響上課，「如果真的吵到上不了課，就去校外教學看花燈吧」，但他也強調，燈會在台北是千載難逢的機會，呼籲全校師生和家長能多多體諒。





▲北市光復國小緊鄰燈會活動會場。（圖／記者楊惠琪攝）