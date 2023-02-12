別高興太早！口罩朝全面開放「3大重點物資恐漲」　醫：免費時代將結束

▲醫師指出，開放也代表免費時代結束，未來疫苗將會提高價格。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎延燒至今，世界各國已走向與病毒共存，台灣也仍持續穩健開放中。但有醫師指出，這也意味者「免費時代」要結束了，接下來疫苗大廠輝瑞和莫德納已經計畫進入商業市場，並表示將提高價格，同理抗原快篩也是，連抗病毒藥物都會調整，所以現在是進入下半年危機解除時，「別高興太早，因為將會面臨成本還原的問題。」

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，年中之後，輝瑞和莫德納進入商業市場後會提高價格，價格會大約落在在110美元至130美元，最貴一針接近4000元台幣，以美國來說，除非低收入和老人有機會繼續接種，否則大多數的美國人都要面臨自己的商業保險是否可以承擔這些影響，總額在124億到148億美元，要就民眾自己承擔或是雇主協助承擔。

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姜冠宇說，同理抗原快篩也是，之後每個家庭最多只有4份政府供應的篩劑，餘自己承擔費用，另外，抗病毒藥物的費用也會調整，輝瑞口服藥等在當下發揮減少脆弱族群重症後遺症功勞很大，抗病毒藥物本來就很貴了，如果價格翻倍，在健康經濟考量下，反而就失去他的地位，「因為而且連篩檢都不補助了，何來即時拿藥？」

一旦免費時代結束，姜冠宇也直言，一般人確實是還好，但是免疫低下的脆弱族群則不行，雖然說現在變異株流行的「拐點」沒那麼嚴重，但也沒像流感等完全可以當成季節性疾病來看，這時候身體虛弱的長輩或其他慢性病族群會越來越危險，接下來至少一兩年要做的，都是在於「要保護他們」，這是為何大眾運輸和醫療照護機構還要戴口罩的原因。

雖然台灣與美國不同的是，但也要看是否有比較強的韌性，可以繼續供應給民眾低負擔的接種。姜冠宇說，接下來要擔憂的是，如果未來抗原快篩變貴，染疫者沒檢驗就恢復抱病上班，又或者是降低通報標準，只通報重症，再加上抗病毒藥物採購成本提高或來不及採購，也不一定需要吃藥了，所以在「免費時代」結束後，要看台灣的制度如何分配資源。