近距槍擊畫面曝光！南非饒舌歌手AKA遭槍殺　當場倒地喪命

記者詹雅婷／綜合報導

南非知名饒舌歌手基爾南福布斯（Kiernan Forbes，又名AKA）10日遭近距離槍殺，享年35歲。案發當下的監視器畫面曝光，AKA當時正在街頭與朋友握手擁抱，但突然一名白衣男子朝他衝過來，連開數槍後逃逸，AKA倒地當場死亡。

綜合BBC、衛報報導，AKA當地10日晚間與多名友人在東南部城市德班（Durban）一間餐廳外，外傳準備前往一間夜店表演，卻沒想到都還沒上車就遭到槍殺，同行摯友廚師兼企業家Tebello 'Tibz' Motsoane也喪命。

監視器畫面顯示，當時AKA與朋友握手擁抱，突然一名戴著帽子的白衣男子朝他衝過來，連開數槍，就在眾人跑開時，AKA已經倒地。警方表示，當時有兩名武裝男子突然現身，近距離朝他們開槍，隨後逃離現場，槍擊動機仍有待釐清，調查正在進行中。

AKA在饒舌界頗有知名度，曾獲頒多次國內大獎，也獲得美國黑人娛樂電視（BET）大獎以及MTV歐洲音樂獎提名。在槍擊事件發生前幾個小時，AKA才宣布將於本月發行新專輯Mass Country。

南非是世界上謀殺率最高國家之一，槍擊事件不算罕見。慈善機構「Gun Free South Africa」估計，南非每天約有30人因槍擊事件身亡。

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