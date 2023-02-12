又有不明物體飛來？美國突關閉蒙大拿州部分空域　與國防有關

▲哈佛（Havre）距離美加邊境不遠 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大上空一個不明物體遭擊落之後，美國聯邦航空總署（FAA）11日晚間宣布，關閉蒙大拿州部分地區空域，支持國防部行動。已知被關閉空域為蒙大拿州北部哈佛（Havre）附近，此地距離美加邊境不遠。

綜合福斯新聞、路透報導，FAA稍早發布一份通知，禁止飛機靠近哈佛周邊50x50海里的區域飛行，並把此區域劃定為「國防空域」（national defense airspace），此指令即刻生效，直到另行通知為止。

FAA拒絕透露這是否與另一個間諜氣球或其他物體有關，本月稍早，中國間諜氣球從美國蒙大拿州飛越美國本土上空，最終遭美軍擊落，當時FAA也曾發布類似行動。

美國共和黨眾議員羅森代爾（Matt Rosendale）宣稱，部分空域關閉的原因，是因為有個可能干擾商業空中交通的物體。另據未經官方證實的消息，美軍F-15戰機自波特蘭基地緊急升空，調查此不明物體。

在FAA通知發布不久之後，該空域已經重新開放，但並未提供相關細節。白宮、國防部並未針對此事做出立即回覆。