又有不明物體飛來？美國突關閉蒙大拿州部分空域　與國防有關

記者詹雅婷/綜合報導

加拿大上空一個不明物體遭擊落之後,美國聯邦航空總署(FAA)11日晚間宣布,關閉蒙大拿州部分地區空域,支持國防部行動。已知被關閉空域為蒙大拿州北部哈佛(Havre)附近,此地距離美加邊境不遠。

綜合福斯新聞、路透報導,FAA稍早發布一份通知,禁止飛機靠近哈佛周邊50x50海里的區域飛行,並把此區域劃定為「國防空域」(national defense airspace),此指令即刻生效,直到另行通知為止。

FAA拒絕透露這是否與另一個間諜氣球或其他物體有關,本月稍早,中國間諜氣球從美國蒙大拿州飛越美國本土上空,最終遭美軍擊落,當時FAA也曾發布類似行動。

美國共和黨眾議員羅森代爾(Matt Rosendale)宣稱,部分空域關閉的原因,是因為有個可能干擾商業空中交通的物體。另據未經官方證實的消息,美軍F-15戰機自波特蘭基地緊急升空,調查此不明物體。

在FAA通知發布不久之後,該空域已經重新開放,但並未提供相關細節。白宮、國防部並未針對此事做出立即回覆。

